إضافة ربات البيوت على عافية من أول يناير بتكلفة 33 7 مليون دينار

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي ـ علي إبراهيم
علمت «الأنباء» من مصادر أن تكلفة إضافة ربات البيوت إلى عقد التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية) تصل إلى 33.76 مليون دينار.
وكشفت المصادر عن أن وزارة الصحة خاطبت الجهات المعنية من أجل إجراء أمر تغييري على عقد التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية) بإضافة مبلغ إجمالي قدره 33.76 مليون دينار ولمدة تناهز الـ 8 أشهر ونصف الشهر.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية وافقت لوزارة الصحة على الأمر التغييري بإضافة ذلك المبلغ على عقد «عافية» اعتبارا من 1 يناير المقبل وحتى 15 سبتمبر 2024.
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