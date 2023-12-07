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إضافة ربات البيوت على عافية من أول يناير بتكلفة 33 7 مليون دينار

12/7/2023 11:35:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي ـ علي إبراهيم
علمت «الأنباء» من مصادر أن تكلفة إضافة ربات البيوت إلى عقد التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية) تصل إلى 33.76 مليون دينار.
وكشفت المصادر عن أن وزارة الصحة خاطبت الجهات المعنية من أجل إجراء أمر تغييري على عقد التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية) بإضافة مبلغ إجمالي قدره 33.76 مليون دينار ولمدة تناهز الـ 8 أشهر ونصف الشهر.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية وافقت لوزارة الصحة على الأمر التغييري بإضافة ذلك المبلغ على عقد «عافية» اعتبارا من 1 يناير المقبل وحتى 15 سبتمبر 2024.

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