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عطلة الأعياد الوطنية والإسراء والمعراج 7 أيام

12/7/2023 11:35:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» إن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج ستوافق الخميس 8 فبراير، وستعطل أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات في هذا التاريخ، ولن يتم ترحيل العطلة إلى يوم آخر اعتمادا على قرار معمول به ينص على ترحيل موعد عطلة الإسراء والمعراج إلى الخميس التالي لها مباشرة إذا وقعت بين يومي عمل، وبذلك تصبح العطلة 3 أيام هي: أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقة على التوالي 8 و9 و10 فبراير. وأضافت المصادر أن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير ستوافق الأحد والإثنين 25 و26 فبراير، وبذلك تصبح العطلة 4 أيام بإضافة يومي الجمعة والسبت الموافقين 23 و24 فبراير.



عطلة الأعياد الوطنية والإسراء والمعراج 7 أيام


قالت مصادر في تصريحات ل " الأنباء" إن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج ستوافق الخميس 8 فبراير ، وستعطل أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات في هذا التاريخ ، ولن يتم ترحيل العطلة إلى يوم آخر اعتمادا على قرار معمول به ينص على ترحيل موعد عطلة الإسراء والمعراج إلى الخميس التالي لها مباشرة إذا وقعت بين يومي عمل ، وبذلك تصبح العطلة 3 أيام هي أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقة على التوالي 8 و9 و10 فبراير.
وأضافت المصادر قائلة إن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير ستوافقان الأحد والإثنين 25 و26 فبراير وبذلك تصبح العطلة 4 أيام بإضافة يومي الجمعة والسبت الموافقين
23
و24
فبراير.

MENAFN07122023000130011022ID1107558510

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