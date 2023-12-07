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وزير الدفاع يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات التحقيق مع أحد الأشخاص

12/7/2023 11:35:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الجهات المختصة فــي رئـاسة الأركــان العامة للجيش بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على صحة واقعة التحقيق مع أحد الأشخاص وما تضمنته من ملابسات، من خلال التحقيق مع المعنيين في هذا المجال ومعرفة حقيقة الواقعة وتفاصيلها، والتأكد من سلامة كل الإجراءات القانونية التي تم اتباعها حماية لحقوق الأشخاص وضمانا لتحقيق العدالة ومحاسبة جميع من يثبت تقصيره أو تجاوزه في أداء مهام عمله المؤتمن عليه.
وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش بالجميع إلى ضرورة تحري الدقة في التعامل مع أي معلومات أو اخبار مجهولة المصدر.وتؤكد أن أبوابها مفتوحة دائما للإجابة والتوضيح حول كل ما يعتريه اللبس أو عدم الدقة من معلومات، وذلك من خلال التواصل مع مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة أو من خلال متابعة ما ينشر عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي.

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