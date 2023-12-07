وزير الدفاع يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات التحقيق مع أحد الأشخاص

(MENAFN
- Al-Anbaa) وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الجهات المختصة فــي رئـاسة الأركــان العامة للجيش بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على صحة واقعة التحقيق مع أحد الأشخاص وما تضمنته من ملابسات، من خلال التحقيق مع المعنيين في هذا المجال ومعرفة حقيقة الواقعة وتفاصيلها، والتأكد من سلامة كل الإجراءات القانونية التي تم اتباعها حماية لحقوق الأشخاص وضمانا لتحقيق العدالة ومحاسبة جميع من يثبت تقصيره أو تجاوزه في أداء مهام عمله المؤتمن عليه.
وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش بالجميع إلى ضرورة تحري الدقة في التعامل مع أي معلومات أو اخبار مجهولة المصدر.وتؤكد أن أبوابها مفتوحة دائما للإجابة والتوضيح حول كل ما يعتريه اللبس أو عدم الدقة من معلومات، وذلك من خلال التواصل مع مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة أو من خلال متابعة ما ينشر عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي.
MENAFN07122023000130011022ID1107558509
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.