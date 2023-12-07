الداخلية تبحث فتح الالتحاق بعائل لفئات على رأسها الأطباء والأساتذة الجامعيون

MENAFN - Al-Anbaa) أحمد خميسكشف مصدر أمني عن أن وزارة الداخلية تدرس إعادة فتح باب الالتحاق بعائل من جديد مطلع العام المقبل 2024 لفئات محددة من المقيمين من بينهم الأطباء وأساتذة الجامعة والتعليم التطبيقي والمستشارون وفئات أخرى يجري تحديدها بالنظر إلى عدة عوامل تحكم هذا التحديد بحيث توفر لهذه الشرائح المهمة الأجواء الأسرية المناسبة.

وذكر المصدر لـ «الأنباء» أن «الداخلية» بصدد تشكيل لجنة يناط بها وضع ضوابط وشروط محددة تطبق على الشرائح التي يسمح لها باستقدام أسرهم التحاق بعائل «مادة 22».

وأوضح المصدر أن قرار السماح بإصدار سمات دخول التحاق بعائل يأتي ضمن الاستراتيجية الخاصة بالتركيبة السكانية التي يترأسها ويشرف عليها النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.

إلى ذلك، قال المصدر إن التأشيرة الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تتضمن غرامة 100 دينار يوميا لأي زائر لم يلتزم بمغادرة البلاد بعد انتهاء توقيت الزيارة هذا إلى جانب تأمين صحي وحجز فندقي طوال مدة الإقامة، ويجري تحديد قيمة التأخير بحسب مدة الإقامة.