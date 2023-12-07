البطريرك المارونى يشارك فى وقفة تضامنية مع أبناء الجنوب اللبنانى

MENAFN - Youm7) أجرى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعى زيارة لمدينة صور بالجنوب اللبناني وشارك في وقفة تضامنية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان مع أبناء الجنوب اللبناني، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات بالقطاعات الثلاثة بالجنوب.

واستهل البطريرك الماروني زيارته الجنوبية في كنيسة سيدة البحار المارونية في صور بصلاة في الكنيسة، ثم التقى في صالون الكنيسة عددًا من النواب والشخصيات العامة بالجنوب ومفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله ومطران صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك إيلي حداد ممثلا بطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي وعدد من المرجعيات الدينية الإسلامية والكنسية.

وأكد البطريرك الماروني أن هذه الزيارة تضامنية من أجل السلام في ظل الظروف الصعبة معتبرا أنها واجب إنساني. واعتبر أن المنطقة تدفع أثمان حرب لا يوجد فيه أي شعور إنساني والتي تدمر وتقتل الأطفال والنساء والشيوخ.

وأضاف: "نحن حريصون على أن نأتي لنحافظ على وحدتنا بتنوعها، وأن هذه الحرب مدمرة ليس فقط في غزة بل هي حرب خارجة عن كل الحضارة والقوانين الإنسانية، وقد أتينا لنعلن السلام. وبدون سلام لا يوجد حياة، وكل إنسان له دور ولا نرضى أن يشوه دور الإنسان. نريد أن نقف في وجه الحقد والكراهية والبغض ونحن أخوة، وهذه هي الثقافة اللبنانية الحقيقة وهذه هي الثقافة الروحية الكنسية الحقيقية".

وأشار البطريرك الماروني إلى أن أهالي البلدات الجنوبية اضطروا إلى ترك منازلهم، موجهًا التحية لكل البلدات والأهالي، داعيًا لحماية الوطن والاهتمام به.



