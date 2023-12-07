الهلال الأحمر الفلسطينى: تسلمنا 69 شاحنة مساعدات مصرية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، إن طواقمها تسلمت 69 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر "رفح"، مُحملة بالمساعدات الإنسانية.
وذكرت الجمعية -في بيان صحفي- إن الشاحنات احتوت على طعام وماء ومُساعدات إغاثية ومستلزمات طبية، لتبلغ عدد الشاحنات المُستلمة منذ يوم 21 أكتوبر 2023 وحتى مساء اليوم 3299 شاحنة.
ولم يضف بيان الهلال الأحمر الفلسطيني مزيدًا من التفاصيل.
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