الهلال الأحمر الفلسطينى: تسلمنا 69 شاحنة مساعدات مصرية

MENAFN - Youm7) أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، إن طواقمها تسلمت 69 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر "رفح"، مُحملة بالمساعدات الإنسانية.

وذكرت الجمعية -في بيان صحفي- إن الشاحنات احتوت على طعام وماء ومُساعدات إغاثية ومستلزمات طبية، لتبلغ عدد الشاحنات المُستلمة منذ يوم 21 أكتوبر 2023 وحتى مساء اليوم 3299 شاحنة.



ولم يضف بيان الهلال الأحمر الفلسطيني مزيدًا من التفاصيل.





