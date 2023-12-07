وزير الدفاع السعودى يبحث مع نظيره الأمريكى تطوير التعاون

(MENAFN
- Youm7) تلقى وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اتصالا هاتفيا الخميس، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حيث استعرض الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضحت وزارة الدفاع السعودية في بيان: "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي".
وأضافت: "تطرق الاتصال، إلى الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة تجاهها".
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