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وزير الدفاع السعودى يبحث مع نظيره الأمريكى تطوير التعاون

12/7/2023 11:29:28 PM
(MENAFN- Youm7) تلقى وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اتصالا هاتفيا الخميس، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حيث استعرض الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية في بيان: "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي".

وأضافت: "تطرق الاتصال، إلى الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة تجاهها".









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