ولى العهد السعودى يجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتى

(MENAFN
- Youm7) أجرى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، الخميس، بنظيره الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
واطمأن ولي العهد خلال الاتصال، على صحة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
وعبّر ولي عهد دولة الكويت عن شكره لولي العهد السعودي على مشاعره الأخوية الطيبة.
MENAFN07122023000132011024ID1107558485
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.