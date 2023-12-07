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ولى العهد السعودى يجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتى

12/7/2023 11:29:28 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، الخميس، بنظيره الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

واطمأن ولي العهد خلال الاتصال، على صحة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وعبّر ولي عهد دولة الكويت عن شكره لولي العهد السعودي على مشاعره الأخوية الطيبة.







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