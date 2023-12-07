سرايا القدس تنعى اثنين من مقاتليها فى جنوب لبنان

MENAFN - Youm7) نعت "سرايا القدس"، الجماح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، الخميس، اثنين من مقاتليها قُتلا بجنوب لبنان "ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي".

وفي بيان لها، قالت "السرايا": "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز، تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية كلا من الشهيدين المجاهدين:

- محمد أحمد صالح (31 عاماً)، أبو صالح.

- مالك أحمد عمر ( 27 )، أبو حسين.

- من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية.

واللّذين ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".

وأعلنت "سرايا القدس" اليوم الخميس في بيانات عدة عن عمليات لها في غزة:



- "استهداف بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) دبابتين صهيونيتين وناقلة جند في محاور التقدم بيت لاهيا وجباليا".

- "خوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور التقدم حي الشجاعية واستهداف ثلاث آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" وعبوات العمل الفدائي".

- "قصف تجمعات العدو في محيط شارع "5" في محور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60".

- "الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الزيتون شرق غزة".

- "قصف تجمعات العدو في محيط المركز الثقافي ومسجد الظلال بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل والنظامي عيار 60 وتأكيد وقوع إصابات محققة في صفوف العدو".

- "خوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في الشجاعية وحي التفاح واستهداف تجمعات العدو في محاور التقدم شرق غزة بقذائف الهاون النظامي عيار 60".

- "قصف التحشدات العسكرية وجنود العدو في محاور التقدم بمنطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

- "تمكن مجاهدو سرايا القدس بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام من قصف جنود وآليات العدو الصهيوني المتقدمة في "شارع 5" بمدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون".

- "قصف التحشدات العسكرية وجنود العدو في منطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

- "قصف تحشدات العدو محيط المركز الثقافي ومسجد الظلال في محور التقدم شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

- "استهداف 4

آليات عسكرية صهيونية بقذائف "التاندوم" في حي الشجاعية".

وقد

دخلت الحرب على غزة شهرها الثالث

حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق