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وزارة الأوقاف تكشف تفاصيل مبارداتها فى عام 2023.. اعرف التفاصيل

12/7/2023 11:29:25 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الأوقاف أن من جهودها فى عام 2023 أنها أطلقت عدد من المبادرات جاءت على النحو الآتى: تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بـ(3148) ندوة في (787) مسجدًا على مستوى الجمهورية، ومبادرة حق الوطن بعدد (3148) ندوة في (787) مسجدًا على مستوى الجمهورية ، مجلس قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم في (300) مسجدًا على مستوى الجمهورية، مبادرة اللغة العربية بعدد (4000) محاضرة.
أما عن
المسابقات فجاءت كالآتى: 1. مسابقة (رؤية) التثقيفية.
2. مسابقة اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم). 3. مسابقة الأئمة المتميزون 2023م. 4. مسابقة القراءة الحرة. 5. مسابقة الإسراء والمعراج. 6. مسابقة الالتحاق بمنحة الماجستير. 7. مسابقة الإيفاد الدائم (لغات).
8. مسابقة مرافقة بعثة الحج. 9. مسابقة الخطيب المثالي. 10. مسابقة الإيفاد للجامعة المصرية لكازاخستان. 11. مسابقة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية. 12. مسابقة التحدث بالفصحى. 13. مسابقة القراءة الصيفية. 14. مسابقة النابغون في علم الفرائض. 15. مسابقة الإيفاد الدائم 2023م. 16. المسابقة الثقافية الكبرى بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم. 17. مسابقة التوسع في القوافل الدعوية.








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