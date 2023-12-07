Friday, 08 December 2023 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خريطة المقار الانتخابية فى حى العمرانية بالجيزة.. تستقبل 311 ألفا و830 ناخبا

12/7/2023 11:29:25 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد محافظة الجيزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم تجيهز المقار الانتخابية وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، ورفع كفاءة محيطها بإزالة أى مخلفات أو إشغالات أو تعديات بالشوارع المحيطة والمؤدية إليها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

خصصت محافظة الجيزة 12 مركزًا انتخابيًا و32 لجنة فرعية في حي العمرانية، لاستقبال 311 ألفًا و830 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك في المدارس التالية:

-مدرسة الشهيد النقيب/هشام شتا.

-مدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات.

-مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية.

-مدرسة الشهيد/أسامة أحمد محمد.

-مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات.

-مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات.

-مدرسة مصطفى كامل المتميزة.

-مدرسة السادات الرسمية.

-مدرسة أحمد خالد الحجار الثانوية.

-مدرسة ثورة التصحيح.

-مدرسة أم الأبطال التجريبية لغات.

-مدرسة دار الحنان.

يُذكر أن محافظة الجيزة تشهد جولات واجتماعات مستمرة من قبل المسؤولون في المحافظة من أجل تذليل كافة العقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي وإنهاء جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بماراثون الانتخابات الرئاسية ، والمقرر عقدها داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز انتخابي و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألف و318 ناخب من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.












MENAFN07122023000132011024ID1107558481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث