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ننشر خريطة المقرات الانتخابية بحى الطالبية فى الجيزة

12/7/2023 11:29:25 PM
(MENAFN- Youm7) رفعت محافظة الجيزة درجة التأهب والجاهزية بكل المقرات الانتخابية، بتوجيه مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق لرفع كفاءة محيط اللجان وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات والتعديات والسيارات المتهالكة بمحيط المقرات الانتخابية وفي الطرق المؤدية إليها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



أنهت المحافظة جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بماراثون الانتخابات الرئاسية ، والمقرر عقدها داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز انتخابي و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألف و318 ناخب من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.



خصصت محافظة الجيزة 12 مركزًا انتخابيًا و19 لجنة فرعية في حي الطالبية، لاستقبال 151 ألفًا و992 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.



وتشمل المقار الانتخابية في حي الطالبية، المدارس التالية:



-مدرسة طلعت حرب الابتدائية.

-مدرسة الشهيد/رامي جمال شفيق.

-مدرسة العمدة الابتدائية المشتركة.

-مدرسة الشهيد النقيب/محمد محمود عبد العزيز.

-مدرسة يوسف جاد الله الرسمية.

-مدرسة الإيمان للتعليم الأساسي.

-مدرسة الشهيد العقيد أحمد فايز.

-مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان الثانوية التجارية بنات.

-مدرسة أم القرى.

-مدرسة العروبة الرسمية للبنات.

-مدرسة عمر مكرم للتعليم الأساسي.

-مدرسة كامل عودة.



يُذكر أن محافظة الجيزة أكدت توفير كل التجهيزات للمقار الانتخابية والخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين بكل لجنة، وذلك بتخصيص أماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات ومقاعد وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن سبل الراحة للناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية، علاوة على توفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والوقاية والتطهير.












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