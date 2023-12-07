مسئول أمريكى: إسرائيل توافق على فتح معبر كرم أبو سالم

قال مسئول أمريكى فى تصريحات إعلامية، الخميس، إن إسرائيل وافقت، بناء على طلب الولايات المتحدة، على فتح معبر كرم أبو سالم فقط لفحص وتفتيش المساعدات الإنسانية، التي يتم تسليمها إلى غزة عبر معبر رفح، وفقا لما نشره موقع سكاى نيوز.

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