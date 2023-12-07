مسئول أمريكى: إسرائيل توافق على فتح معبر كرم أبو سالم

مسئول أمريكى: إسرائيل توافق على فتح معبر كرم أبو سالم
التاريخ
12/7/2023 11:29:23 PM
(MENAFN
- Youm7)
قال مسئول أمريكى فى تصريحات إعلامية، الخميس، إن إسرائيل وافقت، بناء على طلب الولايات المتحدة، على فتح معبر كرم أبو سالم فقط لفحص وتفتيش المساعدات الإنسانية، التي يتم تسليمها إلى غزة عبر معبر رفح، وفقا لما نشره موقع سكاى نيوز. وتبحث
واشنطن
مع الإسرائيليين منذ أسابيع إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم لتسريع عملية تفتيش شاحنات المساعدات.
ولم يذكر المسئول الأمريكي إطارا زمنيا بشأن موعد فتح
المعبر. وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" نقل عن مصادر مصرية، الخميس، قولها إن هناك ترتيبات لتشغيل
معبر كرم أبو سالم
خلال الأيام المقبلة.
وقالت المصادر إن معبر كرم أبو سالم سيعمل بنفس آليات عمل منفذ العوجة.
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