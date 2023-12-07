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مسئول أمريكى: إسرائيل توافق على فتح معبر كرم أبو سالم

12/7/2023 11:29:23 PM
(MENAFN- Youm7)

قال مسئول أمريكى فى تصريحات إعلامية، الخميس، إن إسرائيل وافقت، بناء على طلب الولايات المتحدة، على فتح معبر كرم أبو سالم فقط لفحص وتفتيش المساعدات الإنسانية، التي يتم تسليمها إلى غزة عبر معبر رفح، وفقا لما نشره موقع سكاى نيوز.

وتبحث
واشنطن
مع الإسرائيليين منذ أسابيع إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم لتسريع عملية تفتيش شاحنات المساعدات.
 ولم يذكر المسئول الأمريكي إطارا زمنيا بشأن موعد فتح
المعبر.
وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" نقل عن مصادر مصرية، الخميس، قولها إن هناك ترتيبات لتشغيل
معبر كرم أبو سالم
خلال الأيام المقبلة.
 وقالت المصادر إن معبر كرم أبو سالم سيعمل بنفس آليات عمل منفذ العوجة.








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