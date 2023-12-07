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أرمينيا وأذربيجان تتعهدان باتخاذ خطوات لبناء الثقة وتطبيع العلاقات

12/7/2023 11:29:23 PM
(MENAFN- Youm7) اتفقت أرمينيا وأذربيجان على اتّخاذ إجراءات ملموسة باتّجاه تطبيع العلاقات وتبادل سجناء الحرب، وفق ما جاء في بيان مشترك للبلدين الخميس.

واتفق الطرفان على "اتّخاذ خطوات ملموسة تهدف لبناء الثقة" وأكدا على "نية تطبيع العلاقات والتوقيع على اتفاق سلام".

ولفت البيان إلى أن باكو ستطلق سراح 32 من سجناء الحرب الأرمن بينما ستفرج يريفان عن جنديين أذربيجانيين.








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