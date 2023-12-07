السفارة الروسية فى لندن ترد على اتهامات الهجمات السيبرانية

MENAFN - Youm7) أكدت السفارة الروسية في لندن، الخميس، في ردها على مزاعم هجمات سيبرانية روسية، أنه لا يوجد في غياب الأدلة الملموسة أدنى سبب للثقة في التلميحات والاتهامات البريطانية.

وأوضحت السفارة الروسية في بيان لها: "من الواضح أنه تم طرح ذلك لأغراض سياسية وانتهازية بحتة، لقد دعت روسيا لندن مرارا وتكرارا إلى إقامة حوار احترافي حول الأحداث المثيرة للقلق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكن الجانب البريطاني كان يرفض مقترحاتنا في كل مرة".

وأضافت: "الخارجية البريطانية تطلق بصوت عال اتهامات لا أساس لها من الصحة مبنية على خرافات وأساطير قديمة، مع العلم أن الطلب العاجل الذي قدمناه سابقا للجانب البريطاني بوقف النهج العدواني الهادف إلى عسكرة فضاء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يزال دون أي رد فعل من لندن".

وزعمت لندن، في وقت سابق، أن "الاستخبارات الروسية قامت بمحاولات متكررة لشن هجمات سيبرانية، تستهدف كبار المسؤولين والمؤسسات الهامة البريطانية للحصول على المعلومات، واستخدامها من أجل التدخل في القضايا السياسية والعمليات الديمقراطية في بريطانيا".

وتم استدعاء السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين، إلى وزارة الخارجية البريطانية، فيما قالت وزارة الخارجية إن "عددا من هذه الهجمات أسفر عن تسرب وثائق، لكن محاولات التدخل لم تكن ناجحة".

وفرضت بريطانيا عقوبات على مواطنين روسيين يزعم أنهما "عضوان من مجموعة ستار بليزارد"، التي تتهمها لندن بالتورط في هجمات سيبرانية. فيما عبر رئيس الوزراء البريطاني

ريشي سوناك، عن ثقته بخدمة حمايته السيبرانية، مؤكدا أنه يتبع كل التوصيات في هذا المجال.