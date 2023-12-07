بلينكن: ما تزال هناك فجوة بشأن حماية المدنيين فى غزة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إنه ما تزال هناك فجوة بين نية إسرائيل لحماية المدنيين والنتائج على الأرض في غزة، مضيفا أن واشنطن تتحدث مع إسرائيل بشكل منتظم بشأن حماية المدنيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي فيواشنطنعقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وذكر بلينكن أنه "يظل من الضروري أن تعطي

إسرائيل

الأولوية لحماية المدنيين. وما تزال هناك فجوة بين، مثل ما قلت بالضبط عندما كنت هناك، النية في حماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض".

وتابع: "يجب وضع الأسس اللازمة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين وإسرائيل"، مبرزا "نركز على منع تصعيد العنف فيالضفة الغربية".



