بلينكن: ما تزال هناك فجوة بشأن حماية المدنيين فى غزة

(MENAFN
- Youm7)
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إنه ما تزال هناك فجوة بين نية إسرائيل لحماية المدنيين والنتائج على الأرض في غزة، مضيفا أن واشنطن تتحدث مع إسرائيل بشكل منتظم بشأن حماية المدنيين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في
واشنطن
عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.
وذكر بلينكن أنه "يظل من الضروري أن تعطي
إسرائيل
الأولوية لحماية المدنيين. وما تزال هناك فجوة بين، مثل ما قلت بالضبط عندما كنت هناك، النية في حماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض".
وتابع: "يجب وضع الأسس اللازمة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين وإسرائيل"، مبرزا "نركز على منع تصعيد العنف في
الضفة الغربية".
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