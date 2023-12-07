البيت الأبيض: أمام واشنطن أسابيع قبل نفاد الموارد اللازمة لمساعدة أوكرانيا

MENAFN - Youm7) أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربى، الخميس، أن واشنطن لا يمكنها تقديم أي ضمانات لكييف حول استمرار المساعدات في ضوء موقف الكونجرس.

وقال جون كيربي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن "الولايات المتحدة أمامها عدة أسابيع، وبعدها ستستنفد الموارد اللازمة لمساعدة أوكرانيا".

وأضاف: "من الواضح أننا قلقون للغاية بشأن هذه القضية.. لا يزال أمامنا بضعة أسابيع متبقية".

وأوضح: "واشنطن غير قادرة على تقديم أي ضمانات لأوكرانيا بشأن استمرار المساعدة في ضوء موقف

الكونجرس".

وأكد كيربي: "لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم مثل هذه الوعود لأوكرانيا، بالنظر إلى الطريقة التي تسير بها الأمور في

واشنطن".

ويرفض الكونغرس الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على "إصلاح جذري للحدود والهجرة".

هذا وبعثت رئيسة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، شالاندا يونغ، برسالة إلى قادة الكونغرس، حذرت فيها من أن واشنطن

ستنفد مواردها

بالكامل ولن تستطيع مساعدة أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري.

كما أشار البيت الأبيض، في وقت سابق، أن واشنطن تقدر احتمال

خسارة كييف

للنزاع مع روسيا بصورة عالية، وذلك في حال انقطاع أي مساعدات إضافية من الجانب الأمريكي.