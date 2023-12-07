مصطفى إبراهيم يواصل التأهيل من مزق الأمامية فى الاتحاد السكندرى

MENAFN - Youm7) يواصل مصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري برنامجه التأهيلي المحدد له من قبل الجهاز الطبي بالنادي، بعدما عانى من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية، وتسبب في غياب اللاعب عن قائمة مباراة فريقه الأخيرة أمام الزمالك في الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري والتي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.وفي سياق منفصل يستغل الجهاز الفني للاتحاد السكندري فترة الراحة من المباريات بعد تأجيل مباراته الأخيرة أمام الزمالك في الدوري، في تجهيز اللاعبين المصابين في ظل شكواه من إصابة بعض اللاعبين، مثل أحمد الشيخ وأحمد ياسين وخالد الغندور ومصطفى إبراهيم وأحمد عادل ميسي.ويحدد طارق العشري برنامج الاتحاد السكندري في الفترة القادمة في ظل عدم ارتباطه بأية مباريات رسمية حتى يوم 26 ديسمبر الجاري أمام فاركو ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري nile، ووجود مدة 20 يوم قبل المباراة القادمة.وينوي طارق العشري خوض تدريبات جماعية بشكل يومي في الفترة القادمة، فيما يخطط لخوض مباراة ودية أو أكثر من فرق الدوري الممتاز أو دوري المحترفين، من أجل الحفاظ على حساسية المباريات لدى لاعبيه وعدم تأثرها من طول فترة الغياب عن خوض مباريات رسمية.ويواجه طارق العشري، المدير الفنيللاتحاد السكندري ، أزمة في مسألة تثبيت تشكيل زعيم الثغر قفي مباراته بدوريnile، بسبب الإصابات المتكررة للاعبيه، لاسيما مع تعرض أكثر من لاعب للإصابة في الفترة الأخيرة.

ويعاني الاتحاد من عدة غيابات وهم كل من أحمد الشيخ وأحمد ياسين وخالد الغندور ومصطفى إبراهيم وأحمد عادل ميسي.

ويحاول العشري الاعتماد على العناصر الموجودة في القائمة من اللاعبين البدلاء والشباب من أجل التعامل مع أزمة الغيابات، وعدم ثبات التشكيل من مباراة للأخرى.





وجاءت قائمة الاتحاد التي اختارها طارق العشري لمباراة الزمالك قبل أن يتم تأجيلها كالتالى..

حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمر صلاح - عمرو خليل.

الدفاع: هشام صلاح - إسلام أبو سليمة - سيف تقا - أحمد غنيم - محمود شبانة - كريم الديب.

الوسط : ناصر ناصر - عمرو صالح - مورو ساليفو - الحبيب الحسن - بلال السيد - عمر طارق الوحش - هاني الطامي - أحمد عيد - رجب عمران - عبد الغني محمد.

الهجوم: فان ديريك - مابولولو - بنجامين بواتينج.



