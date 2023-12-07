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مؤتمر صحفى اليوم لـ معتمد جمال للحديث عن مواجهة الزمالك وساجرادا

12/7/2023 11:29:20 PM
(MENAFN- Youm7) يُعقد فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد السلام المؤتمر الصحفى لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وقائد الفريق، قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبه الأساسى فى الثالثة عصر اليوم على ملعب النادى، استعداداً لمواجهة بطل أنجولا.

وسيقام المؤتمر الصحفى للمدير الفنى لفريق ساجرادا الأنجولى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسى فى السادسة مساءً باستاد السلام.

ويلتقى الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء يوم السبت المقبل باستاد السلام، فى إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر فريق الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبى فى الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغينى برباعية فى الجولة الثانية لدور المجموعات.







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