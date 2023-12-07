مؤتمر صحفى اليوم لـ معتمد جمال للحديث عن مواجهة الزمالك وساجرادا

(MENAFN
- Youm7) يُعقد فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد السلام المؤتمر الصحفى لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وقائد الفريق، قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبه الأساسى فى الثالثة عصر اليوم على ملعب النادى، استعداداً لمواجهة بطل أنجولا.
وسيقام المؤتمر الصحفى للمدير الفنى لفريق ساجرادا الأنجولى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسى فى السادسة مساءً باستاد السلام.
ويلتقى الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء يوم السبت المقبل باستاد السلام، فى إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويتصدر فريق الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبى فى الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغينى برباعية فى الجولة الثانية لدور المجموعات.
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