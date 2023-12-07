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منتخب الاسكواش يبدأ استعداداته لمواجهة ماليزيا فى بطولة العالم

12/7/2023 11:29:20 PM
(MENAFN- Youm7) يبدأ، اليوم، المنتخب الوطنى الأول لرجال الاسكواش ، تدريباته بمعسكره فى نيوزيلندا، تحت القيادة الفنية لهشام العطار، استعداداً لضربة البداية في رحلة الدفاع عن اللقب ببطولة العالم.



وتوجهت بعثة المنتخب الوطني للاسكواش، الأربعاء الماضي، إلى نيوزيلندا، وذلك للمشاركة في بطولة العالم للمنتخبات التي تقام خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.



وحرص عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، على التواجد مع البعثة بمطار القاهرة الدولي قبل السفر، وتضم قائمة المنتخب الوطني للاسكواش كل من: "علي فرج، مصطفى عسل، مازن هشام، ويوسف سليمان تحت القيادة الفتية لهشام العطار.



ويرافق البعثة، آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيسة البعثة".





وتم الإعلان عن القرعه ويوجد منتخبنا في المجموعة أ. والفرق المشاركة في هذه المجموعة هي

- مصر

- ماليزيا

- إيرلندا



وسيلعب المنتخب الوطني أولى مبارياته يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر مع منتخب ماليزيا.












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