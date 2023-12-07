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انتهاء عقوبة إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحى والزنارى مع الزمالك اليوم

12/7/2023 11:29:20 PM
(MENAFN- Youm7) تنتهى مدة إيقاف ثلاثى الزمالك أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى اليوم الخميس، بعد انقضاء فترة الشهر
التى قررها مجلس إدارة القلعة البيضاء كعقوبة على اللاعبين، بدأت منذ 7 نوفمبر الماضى على خلفية ما بدر منهم ليلة مباراة زد وتركهم المعسكر دون إذن.



وينتظر معتمد جمال قرار مجلس إدارة نادى الزمالك بشأن الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى، ومصطفى الزنارى، للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء إيقافهم خاصة أنه ترك حرية اتخاذ قرار مشاركة الثلاثى الموقوف في التدريبات لمجلس الإدارة
لتحديد مصيرهم، لا سيما أنه يرى أن هذا الأمر إدارى وراجع لهم وليس من حقه التدخل
في قرار تأديبى اتخذته الإدارة.



من جانبه كشف هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك شروط العفو عن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.



وقال نائب رئيس الزمالك، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه لم يتم حسم مصير أحمد فتوح حتى الآن، لكن إذا اعتذر، وتم التوصل لاتفاق فأهلا وسهلا به، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.



وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على الكرة، قد أكد أنه لم يتم تحديد موقف الثلاثى الموقوف أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، من العودة للمشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية أو المشاركة فى التدريبات، عقب انتهاء إيقافهم.



وأضاف أحمد سليمان، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، لم يتم تحديد موقف ثلاثى الزمالك، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جلسة مع جهاز الكرة لتحديد الإجراء الذى سيتبع بعد انتهاء فترة الإيقاف مع اللاعبين الثلاثة.












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