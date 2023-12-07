فيتوريا يطلب تقريرا عن الدوليين المصابين قبل إعلان قائمة المنتخب

MENAFN - Youm7) طلب البرتغالى روى فيتوري المدير الفنى لمنتخب مصر تقريرا عن اللاعبين المصابين قبل الاستقرار على القائمة المبدئية للمنتخب، والمقرر إرسالها يوم 14 ديسمبر الجارى للاتحاد الأفريقى وتضم 55 لاعبًا.

وهناك عدد من اللاعبين لديهم إصابات غيبتهم عن الملاعب فى الفترة الأخيرة منهم محمود حمدى الونش، وأحمد حجازى الذى بدأ المشاركة أخيرا بعد غياب 6 أشهر، وكذلك محمود متولى مدافع الأهلى الذى كان أحد الخيارات الدفاعية لفيتوريا قبل أن يتعرض لانتكاسة صحية مؤخرًا.

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" 55 لاعباً فى القائمة الأولية للمنتخبات المتأهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار يناير المقبل، على أن يتم إرسال أسماء اللاعبين 14 ديسمبر.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

ويمتلك منتخبنا الوطنى المصرى الرقم القياسى فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب، وستجمع مواجهة افتتاح بطولة كأس أمم افريقيا 2023، بين منتخب كوت ديفوار، صاحب الاستضافة أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم 13 يناير المقبل.