فيتوريا يطلب تقريرا عن الدوليين المصابين قبل إعلان قائمة المنتخب

(MENAFN
- Youm7) طلب البرتغالى روى فيتوري المدير الفنى لمنتخب مصر تقريرا عن اللاعبين المصابين قبل الاستقرار على القائمة المبدئية للمنتخب، والمقرر إرسالها يوم 14 ديسمبر الجارى للاتحاد الأفريقى وتضم 55 لاعبًا.
وهناك عدد من اللاعبين لديهم إصابات غيبتهم عن الملاعب فى الفترة الأخيرة منهم محمود حمدى الونش، وأحمد حجازى الذى بدأ المشاركة أخيرا بعد غياب 6 أشهر، وكذلك محمود متولى مدافع الأهلى الذى كان أحد الخيارات الدفاعية لفيتوريا قبل أن يتعرض لانتكاسة صحية مؤخرًا.
وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" 55 لاعباً فى القائمة الأولية للمنتخبات المتأهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار يناير المقبل، على أن يتم إرسال أسماء اللاعبين 14 ديسمبر.
وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.
ويمتلك منتخبنا الوطنى المصرى الرقم القياسى فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب، وستجمع مواجهة افتتاح بطولة كأس أمم افريقيا 2023، بين منتخب كوت ديفوار، صاحب الاستضافة أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم 13 يناير المقبل.
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