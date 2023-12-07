العربي يفوز على كاظمة (4 - 0) والكويت يهزم النصر (2 - 1) في ختام الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 12 (كونا) -- فاز فريق نادي العربي لكرة القدم اليوم الخميس على نظيره كاظمة بنتيجة (4 - 0) في حين هزم الكويت نظيره النصر بنتيجة (2-1) في ختام مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين).
وفي قمة الجولة حقق العربي فوزا كبيرا على نظيره كاظمة برباعية نظيفة وضعته في صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن الكويت.
وسيطر العربي على مجريات اللقاء منذ البداية حتى سجل الهدف الأول عبر لاعبه حمزة خابا في الدقيقة الـ38 بعد أن أكمل ركلة الجزاء التي أهدرها بنفسه إثر تصدي حارس كاظمة للكرة لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني أكد العربي تفوقه لا سيما في الدقائق الأخيرة بعد تسجيله الهدف الثاني عن طريق جمعة عبود في الدقيقة الـ80 ثم أضاف زميله نايف حميد الهدف الثالث في الدقيقة الـ88 وختم اللاعب يوسف ماجد أهداف فريقه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ94.
وبهذه النتيجة أبقى كاظمة على نقاطه الـ13 في المركز السادس.
وفي المواجهة الأخرى خطف الكويت نقاط المباراة بعد تحقيقه فوزا في الدقائق الأخيرة على النصر الذي قدم مباراة متوازنة على المستوى الفني.
وسجل أهداف الكويت اللاعب فيصل زايد في الدقيقة الـ44 وأضاف زميله طه الخنيسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ91 فيما سجل هدف النصر اللاعب زاباتا في الدقيقة الـ63 ليحصد الفائز ثلاث نقاط مهمة في مشوار حفاظه على اللقب.
ورفع الكويت رصيده إلى 20 نقطة يشغل بها المركز الثاني فيما أبقى النصر على نقاطه الـ13 في المركز الخامس متقدما على كاظمة بفارق الأهداف.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز القادسية والكويت والعربي على الشباب والنصر وكاظمة فيما تعادل السالمية أمام الفحيحيل وخيطان مع الجهراء. (النهاية)
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