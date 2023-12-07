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العربي يفوز على كاظمة (4 - 0) والكويت يهزم النصر (2 - 1) في ختام الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم

12/7/2023 11:29:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 12 (كونا) -- فاز فريق نادي العربي لكرة القدم اليوم الخميس على نظيره كاظمة بنتيجة (4 - 0) في حين هزم الكويت نظيره النصر بنتيجة (2-1) في ختام مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين).
وفي قمة الجولة حقق العربي فوزا كبيرا على نظيره كاظمة برباعية نظيفة وضعته في صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن الكويت.
وسيطر العربي على مجريات اللقاء منذ البداية حتى سجل الهدف الأول عبر لاعبه حمزة خابا في الدقيقة الـ38 بعد أن أكمل ركلة الجزاء التي أهدرها بنفسه إثر تصدي حارس كاظمة للكرة لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني أكد العربي تفوقه لا سيما في الدقائق الأخيرة بعد تسجيله الهدف الثاني عن طريق جمعة عبود في الدقيقة الـ80 ثم أضاف زميله نايف حميد الهدف الثالث في الدقيقة الـ88 وختم اللاعب يوسف ماجد أهداف فريقه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ94.
وبهذه النتيجة أبقى كاظمة على نقاطه الـ13 في المركز السادس.
وفي المواجهة الأخرى خطف الكويت نقاط المباراة بعد تحقيقه فوزا في الدقائق الأخيرة على النصر الذي قدم مباراة متوازنة على المستوى الفني.
وسجل أهداف الكويت اللاعب فيصل زايد في الدقيقة الـ44 وأضاف زميله طه الخنيسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ91 فيما سجل هدف النصر اللاعب زاباتا في الدقيقة الـ63 ليحصد الفائز ثلاث نقاط مهمة في مشوار حفاظه على اللقب.
ورفع الكويت رصيده إلى 20 نقطة يشغل بها المركز الثاني فيما أبقى النصر على نقاطه الـ13 في المركز الخامس متقدما على كاظمة بفارق الأهداف.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز القادسية والكويت والعربي على الشباب والنصر وكاظمة فيما تعادل السالمية أمام الفحيحيل وخيطان مع الجهراء. (النهاية)

س ع د / م ص ع


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