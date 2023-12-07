العاهل الأردني يحذر خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي من محاولات لفصل الضفة الغربية عن غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 7 - 12 (كونا) -- حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس من أي محاولة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة اللتين تشكلان معا الدولة الفلسطينية الواحدة مؤكدا أن التصعيد الإسرائيلي الخطير وعنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين قد يوسع الصراع ويخلق الفوضى في الضفة الغربية.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان له إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله الثاني من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ودعا العاهل الأردني خلال الاتصال إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين مجددا رفضه أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه أو محاولات إعادة احتلال أي جزء من القطاع.
وشدد العاهل الأردني على أهمية الحفاظ على التنسيق الوثيق وبذل الجهود لإنهاء الحرب والوصول إلى السلام منبها الى أن الوضع الإنساني سيزداد تدهورا إذا ما استمرت العمليات العسكرية.
وأشار إلى ضرورة أن تؤدي الولايات المتحدة دورا قياديا في الدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية للوصول إلى السلام على أساس حل الدولتين.
وبحث الجانبان خلال الاتصال ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية الكافية إلى غزة دون تأخير. (النهاية)
ع م ن / ه س ص
MENAFN07122023000071011013ID1107558467
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