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العاهل الأردني يحذر خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي من محاولات لفصل الضفة الغربية عن غزة

12/7/2023 11:29:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 7 - 12 (كونا) -- حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس من أي محاولة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة اللتين تشكلان معا الدولة الفلسطينية الواحدة مؤكدا أن التصعيد الإسرائيلي الخطير وعنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين قد يوسع الصراع ويخلق الفوضى في الضفة الغربية.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان له إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله الثاني من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ودعا العاهل الأردني خلال الاتصال إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين مجددا رفضه أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه أو محاولات إعادة احتلال أي جزء من القطاع.
وشدد العاهل الأردني على أهمية الحفاظ على التنسيق الوثيق وبذل الجهود لإنهاء الحرب والوصول إلى السلام منبها الى أن الوضع الإنساني سيزداد تدهورا إذا ما استمرت العمليات العسكرية.
وأشار إلى ضرورة أن تؤدي الولايات المتحدة دورا قياديا في الدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية للوصول إلى السلام على أساس حل الدولتين.
وبحث الجانبان خلال الاتصال ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية الكافية إلى غزة دون تأخير. (النهاية)

ع م ن / ه س ص



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