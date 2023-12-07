الجامعة العربية تدعو إلى تقديم الحماية الكاملة للأسر الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 12 (كونا) -- دعت جامعة الدول العربية اليوم الخميس إلى تقديم الحماية الكاملة للأسر الفلسطينية وتوفير الدعم الإنساني والرعاية الصحية والنفسية للأطفال والنساء والشباب الفلسطينيين الذين يعانون عدوانا اسرائيليا غير مسبوق والذي يعتبر "جريمة حرب وتطهيرا عرقيا".
وطالبت الجامعة العربية (إدارة الأسرة والطفولة- الأمانة الفنية للجنة الأسرة العربية) في بيان لها بمناسبة (اليوم العربي للأسرة) الذي يصادف السابع من الشهر الجاري من كل عام بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون استمرار هذا العدوان الاسرائيلي مع ضمان جميع الحقوق المكفولة بموجب المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وعلى صعيد آخر جددت الجامعة العربية بهذه المناسبة عزمها الدؤوب على تحقيق أهدافها الرامية للنهوض بقضايا الأسرة في المنطقة العربية تجسيدا للدور الهام الذي تسهم به الأسرة في بناء وتماسك المجتمع .
وأكدت رفضها لمحاولات تغيير نواة الأسرة استنادا للميثاق العربي لحقوق الانسان ولقرار القمة العربية في دورتها (31) بشأن " تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج" الذي يأتي في إطار الاهتمام الدي توليه الجامعة والدول الاعضاء لحماية الأسرة في ظل تحديات العولمة وتنامي التيارات الفكرية للمس بالمفهوم التقليدي للأسرة العربية.
وشددت على ضرورة الحفاظ على القيم والتقاليد الأسرية القائمة لتكوين الفرد وتوجيهه نحو مبادئ العدالة والاحترام مشيرة إلى أنها تعمل على إعداد دراسة تحليلية للوقوف على تأثير التحديات المعاصرة على أدوار الأسرة العربية ورصد المتغيرات التي تؤثر على ثوابتها. (النهاية)
م ف م / س ع م
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