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الجامعة العربية تدعو إلى تقديم الحماية الكاملة للأسر الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

12/7/2023 11:29:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 12 (كونا) -- دعت جامعة الدول العربية اليوم الخميس إلى تقديم الحماية الكاملة للأسر الفلسطينية وتوفير الدعم الإنساني والرعاية الصحية والنفسية للأطفال والنساء والشباب الفلسطينيين الذين يعانون عدوانا اسرائيليا غير مسبوق والذي يعتبر "جريمة حرب وتطهيرا عرقيا".
وطالبت الجامعة العربية (إدارة الأسرة والطفولة- الأمانة الفنية للجنة الأسرة العربية) في بيان لها بمناسبة (اليوم العربي للأسرة) الذي يصادف السابع من الشهر الجاري من كل عام بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون استمرار هذا العدوان الاسرائيلي مع ضمان جميع الحقوق المكفولة بموجب المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وعلى صعيد آخر جددت الجامعة العربية بهذه المناسبة عزمها الدؤوب على تحقيق أهدافها الرامية للنهوض بقضايا الأسرة في المنطقة العربية تجسيدا للدور الهام الذي تسهم به الأسرة في بناء وتماسك المجتمع .
وأكدت رفضها لمحاولات تغيير نواة الأسرة استنادا للميثاق العربي لحقوق الانسان ولقرار القمة العربية في دورتها (31) بشأن " تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج" الذي يأتي في إطار الاهتمام الدي توليه الجامعة والدول الاعضاء لحماية الأسرة في ظل تحديات العولمة وتنامي التيارات الفكرية للمس بالمفهوم التقليدي للأسرة العربية.
وشددت على ضرورة الحفاظ على القيم والتقاليد الأسرية القائمة لتكوين الفرد وتوجيهه نحو مبادئ العدالة والاحترام مشيرة إلى أنها تعمل على إعداد دراسة تحليلية للوقوف على تأثير التحديات المعاصرة على أدوار الأسرة العربية ورصد المتغيرات التي تؤثر على ثوابتها. (النهاية)

م ف م / س ع م




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