الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مجموعات سيبرانية متهمة بالارتباط بجهاز الأمن الروسي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 12 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على ثلاث مجموعات سيبرانية تتهمها بالارتباط بخدمة الأمن الفيدرالية الروسية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان له إن مجموعات (كولدريفير) و(ستار بليزارد) و(كاليستو) "مرتبطة بالمركز 18 لخدمة الأمن الفيدرالي الروسي لحملات التجسس السيبراني الطويلة الأمد التي استهدفت العديد من الكيانات والأفراد المتواجدين في الولايات المتحدة".
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تأتي في سياق "جهودنا الطويلة الأمد لتعطيل الأنشطة السيبرانية الروسية ومحاسبة الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة وصد الأنشطة مماثلة".
وأشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية كشفت عن لائحة اتهام ضد شخصين يدعيان أندريه ستانيسلافوفيتش كورينيتس ورسلان ألكسندروفيتش بيريتياتكو لدورهما في مؤامرة قرصنة الكترونية إجرامية استهدفت كيانات وأفرادا مقرهم الولايات المتحدة بما في ذلك موظفو منشآت وزارة الطاقة الأمريكية.
وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت بالتوازي عقوبات على الشخصين المذكورين "بسبب دورهما في مجموعة (كاليستو).
كما أصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية "استشارات متعلقة بالأمن السيبراني تشرح التفاصيل الفنية للنشاط الضار(لتلك المجموعات) وعلامات التحذير ذات الصلة وتدابير التخفيف التي يمكن تنفيذها لتعزيز أمن الشبكة (الالكترونية) ضد الأنشطة الضارة المماثلة".
وقالت "المتآمران استهدفا أيضا مسؤولين بريطانيين وباحثين في مؤسسات فكرية وصحفيين تسربت منهم معلومات معينة قبل انتخابات المملكة المتحدة لعام 2019".
وبالتزامن مع إجراءات وزارات العدل والخزانة والأمن الداخلي قال ميلر إن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لأعلن عن "مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو مكان أي شخص يقوم سواء بتوجيه من حكومة أجنبية أو تحت سيطرتها بالمشاركة في بعض الأنشطة السيبرانية الضارة ضد البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة".
وأوضح أنه بموجب عرض المكافأة "يسعى البرنامج إلى الحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد موقع أو تحديد هوية كورينيتس وبيريتاتكو وغيرهم من المتآمرين معهم".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تلحظ بقلق كذلك "إعلان بريطانيا أن نفس المجموعة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي كانت متورطة في الاستهداف الإلكتروني المستمر للعمليات الديمقراطية والسياسية في المملكة المتحدة".
وأكد وقوف واشنطن إلى جانب بريطانيا في "مواجهتها لمثل هذه التهديدات". (النهاية)
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