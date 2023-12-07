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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مجموعات سيبرانية متهمة بالارتباط بجهاز الأمن الروسي

12/7/2023 11:29:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 12 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على ثلاث مجموعات سيبرانية تتهمها بالارتباط بخدمة الأمن الفيدرالية الروسية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان له إن مجموعات (كولدريفير) و(ستار بليزارد) و(كاليستو) "مرتبطة بالمركز 18 لخدمة الأمن الفيدرالي الروسي لحملات التجسس السيبراني الطويلة الأمد التي استهدفت العديد من الكيانات والأفراد المتواجدين في الولايات المتحدة".
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تأتي في سياق "جهودنا الطويلة الأمد لتعطيل الأنشطة السيبرانية الروسية ومحاسبة الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة وصد الأنشطة مماثلة".
وأشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية كشفت عن لائحة اتهام ضد شخصين يدعيان أندريه ستانيسلافوفيتش كورينيتس ورسلان ألكسندروفيتش بيريتياتكو لدورهما في مؤامرة قرصنة الكترونية إجرامية استهدفت كيانات وأفرادا مقرهم الولايات المتحدة بما في ذلك موظفو منشآت وزارة الطاقة الأمريكية.
وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت بالتوازي عقوبات على الشخصين المذكورين "بسبب دورهما في مجموعة (كاليستو).
كما أصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية "استشارات متعلقة بالأمن السيبراني تشرح التفاصيل الفنية للنشاط الضار(لتلك المجموعات) وعلامات التحذير ذات الصلة وتدابير التخفيف التي يمكن تنفيذها لتعزيز أمن الشبكة (الالكترونية) ضد الأنشطة الضارة المماثلة".
وقالت "المتآمران استهدفا أيضا مسؤولين بريطانيين وباحثين في مؤسسات فكرية وصحفيين تسربت منهم معلومات معينة قبل انتخابات المملكة المتحدة لعام 2019".
وبالتزامن مع إجراءات وزارات العدل والخزانة والأمن الداخلي قال ميلر إن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لأعلن عن "مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو مكان أي شخص يقوم سواء بتوجيه من حكومة أجنبية أو تحت سيطرتها بالمشاركة في بعض الأنشطة السيبرانية الضارة ضد البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة".
وأوضح أنه بموجب عرض المكافأة "يسعى البرنامج إلى الحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد موقع أو تحديد هوية كورينيتس وبيريتاتكو وغيرهم من المتآمرين معهم".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تلحظ بقلق كذلك "إعلان بريطانيا أن نفس المجموعة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي كانت متورطة في الاستهداف الإلكتروني المستمر للعمليات الديمقراطية والسياسية في المملكة المتحدة".
وأكد وقوف واشنطن إلى جانب بريطانيا في "مواجهتها لمثل هذه التهديدات". (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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