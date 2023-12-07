أمريكا.. موظفو منظمات يهودية يدعون الرئيس بايدن والكونغرس إلى العمل على وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 12 (كونا) -- دعا المئات من موظفي منظمات يهودية أمريكية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة اليوم الخميس في رسالة الرئيس جو بايدن والكونغرس إلى العمل على وقف إطلاق النار في غزة.
وتأتي الرسالة بينما لا تزال الإدارة الأمريكية ترفض هذه الفكرة وتقترح بدلا من ذلك هدنات إنسانية مؤقتة لأغراض محددة مثل إطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال الموقعون الذين يزيد عددهم على 500 شخص في الرسالة المفتوحة إلى بايدن والكونغرس نشرت اليوم "نحث الرئيس بايدن والكونغرس على العمل من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن المساواة والعدالة والمستقبل المزدهر للجميع".
وأضافت الرسالة "نعلم أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة ونحن نعلم أن حرية شعب ما لا يمكن تحقيقها من خلال اضطهاد وقتل شعب آخر" مشيرة الى "إن الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن الدائمين هي من خلال الوسائل الدبلوماسية التي تدفعنا نحو مستقبل متساو وعادل للجميع".
وقدم الموقعون على الرسالة أنفسهم على أنهم أفراد يعملون في مجموعة واسعة من المنظمات اليهودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة قائلين "نجتمع معا عبر مجموعة واسعة من المعتقدات والممارسات والخلفيات والهويات التي تشكل النسيج الغني للمجتمع اليهودي الأمريكي".
وشددت الرسالة على "الدعوة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن والالتزام بالتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد يضمن الحرية والسلامة الجماعية للإسرائيليين والفلسطينيين".
ووصف الموقعون ما يحدث في غزة "بالرعب" وان "الثمن باهظ للغاية لا يمكن دفعه والعبء أكبر من أن يتم تحمله ويجب أن يتوقف هذا العنف".
في غضون ذلك دعت أكثر من 50 منظمة دينية وحقوقية أمريكية بينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.
وقال المجلس في بيان إن المنظمات دعت في رسالة مشتركة أعضاء من الكونغرس يمثلون ولاية ماريلاند الأمريكية إلى الانضمام إلى أعضاء الكونغرس الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وذكر البيان نقلا عن إحدى المشاركات في الرسالة أن "الآلاف من سكان مدينة (بالتيمور) في ولاية ماريلاند أجروا مكالمات هاتفية وشاركوا في الاحتجاجات ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين وما زال المسؤولون المنتخبون لدينا يتجاهلوننا".
وقالت مديرة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في ولاية ماريلاند زينب شودري إن "المذبحة الكارثية والموت والدمار في غزة التي تم تمويلها بمليارات دولارات الضرائب الأمريكية تذكرنا ببعض أحلك الفترات في تاريخ البشرية".
وحثت في تصريح تضمنه البيان "أعضاء الكونغرس على إظهار الشجاعة الأخلاقية في هذه اللحظة الحرجة واتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إنقاذ أرواح الأبرياء من خلال دعم وقف فوري ودائم لإطلاق النار والتدفق غير المقيد للمساعدات الإنسانية".
ورغم استشهاد أكثر من 17 ألف فلسطيني في غزة غالبيتهم من النساء والأطفال لا تزال الإدارة الأمريكية ترفض الدعوة إلى وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر في المقابل يدعم البيت الأبيض هدنا إنسانية مؤقتة.
وسبق أن دعت مجموعة من أعضاء الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة لكن هذه الدعوة لم تلق بعد استجابة من إدارة بايدن. (النهاية)
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