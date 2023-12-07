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أمريكا.. موظفو منظمات يهودية يدعون الرئيس بايدن والكونغرس إلى العمل على وقف إطلاق النار في غزة

12/7/2023 11:29:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 12 (كونا) -- دعا المئات من موظفي منظمات يهودية أمريكية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة اليوم الخميس في رسالة الرئيس جو بايدن والكونغرس إلى العمل على وقف إطلاق النار في غزة.
وتأتي الرسالة بينما لا تزال الإدارة الأمريكية ترفض هذه الفكرة وتقترح بدلا من ذلك هدنات إنسانية مؤقتة لأغراض محددة مثل إطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال الموقعون الذين يزيد عددهم على 500 شخص في الرسالة المفتوحة إلى بايدن والكونغرس نشرت اليوم "نحث الرئيس بايدن والكونغرس على العمل من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن المساواة والعدالة والمستقبل المزدهر للجميع".
وأضافت الرسالة "نعلم أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة ونحن نعلم أن حرية شعب ما لا يمكن تحقيقها من خلال اضطهاد وقتل شعب آخر" مشيرة الى "إن الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن الدائمين هي من خلال الوسائل الدبلوماسية التي تدفعنا نحو مستقبل متساو وعادل للجميع".
وقدم الموقعون على الرسالة أنفسهم على أنهم أفراد يعملون في مجموعة واسعة من المنظمات اليهودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة قائلين "نجتمع معا عبر مجموعة واسعة من المعتقدات والممارسات والخلفيات والهويات التي تشكل النسيج الغني للمجتمع اليهودي الأمريكي".
وشددت الرسالة على "الدعوة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن والالتزام بالتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد يضمن الحرية والسلامة الجماعية للإسرائيليين والفلسطينيين".
ووصف الموقعون ما يحدث في غزة "بالرعب" وان "الثمن باهظ للغاية لا يمكن دفعه والعبء أكبر من أن يتم تحمله ويجب أن يتوقف هذا العنف".
في غضون ذلك دعت أكثر من 50 منظمة دينية وحقوقية أمريكية بينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.
وقال المجلس في بيان إن المنظمات دعت في رسالة مشتركة أعضاء من الكونغرس يمثلون ولاية ماريلاند الأمريكية إلى الانضمام إلى أعضاء الكونغرس الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وذكر البيان نقلا عن إحدى المشاركات في الرسالة أن "الآلاف من سكان مدينة (بالتيمور) في ولاية ماريلاند أجروا مكالمات هاتفية وشاركوا في الاحتجاجات ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين وما زال المسؤولون المنتخبون لدينا يتجاهلوننا".
وقالت مديرة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في ولاية ماريلاند زينب شودري إن "المذبحة الكارثية والموت والدمار في غزة التي تم تمويلها بمليارات دولارات الضرائب الأمريكية تذكرنا ببعض أحلك الفترات في تاريخ البشرية".
وحثت في تصريح تضمنه البيان "أعضاء الكونغرس على إظهار الشجاعة الأخلاقية في هذه اللحظة الحرجة واتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إنقاذ أرواح الأبرياء من خلال دعم وقف فوري ودائم لإطلاق النار والتدفق غير المقيد للمساعدات الإنسانية".
ورغم استشهاد أكثر من 17 ألف فلسطيني في غزة غالبيتهم من النساء والأطفال لا تزال الإدارة الأمريكية ترفض الدعوة إلى وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر في المقابل يدعم البيت الأبيض هدنا إنسانية مؤقتة.
وسبق أن دعت مجموعة من أعضاء الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة لكن هذه الدعوة لم تلق بعد استجابة من إدارة بايدن. (النهاية)

ع س ج / ف ا س




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