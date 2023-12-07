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اختتام اجتماعات اتحاد الأدباء والكتاب العرب في نواكشوط بمشاركة رابطة الأدباء الكويتيين

12/7/2023 11:29:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 7 - 12 (كونا) -- اختتم الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب اليوم الخميس اجتماعه في بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بمشاركة رؤساء وممثلي اتحادات أدباء وكتاب عرب منهم رابطة الأدباء الكويتيين.
وقال الأمين العام لرابطة الأدباء الكويتيين حميدي المطيري في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع اكد في بيانه الختامي على دعم الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة في مواجهة جرائم الحرب والابادة التي يمارسها الكيان الإسرائيلي المحتل واستمرار الدعم للحق الفلسطيني
كما شدد البيان على أهمية تركيز المثقفين العرب على إبراز القضية الفلسطينية في كتاباتهم
كما اعتبر تفعيل العمل الثقافي العربي المشترك ضرورة حتمية تحتمها الظروف الإقليمية والدولية الراهنة بوصف المثقفين طليعة الأمة وحاملي مشاعل تنويرها مع تأكيد الانفتاح على الآخر عبر صور التعاون المختلفة.
وأشار الى تأكيد البيان على البحث عن آليات للتعاون العربي - الإفريقي وإنشاء "المنتدى العربي الإفريقي للأدب والثقافة وفق آلية يتفاهم عليها بين الاتحاد العام والتجمعات الأدبية العربية المهتمة وجمعيات الأدب العربي في إفريقيا وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون الثقافي العربي الإفريقي ضمن أطر مؤسسية مؤهلة لخدمة اللغة العربية وآدابها في القارة الإفريقية.
وعلى صعيد آخر ذكر المطيري أنه على هامش المؤتمر تم توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة الأدباء الكويتيين و اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين لتبادل الزيارات واللقاءات الثقافية بين مثقفي وكتاب البلدين بما يعزز المشهد الثقافي في البلدين.
وتقدم بعميق شكره للجنة الموريتانية المنظمة للمؤتمر على حسن التنظيم واختيار برنامج مميز على مدى أيامه والذي تميز بالتنوع والشمول معربا عن أمله أن تتواصل اللقاءات العربية بالمجال الثقافي بما يخدم الثقافة العربية وتعزيز هويتها.
واستضافت موريتانيا على مدى ثلاثة ايام اعمال الاجتماع الدوري للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في اطار الاحتفال بإعلان نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2023.
وتميز الاجتماع الذي عقد تحت عنوان" القلم وثوابت الهوية والقيم" بإقامة ندوات فكرية ومحاضرات أدبية وأمسيات شعرية بمشاركة أدباء وكتاب ونقاد من الدول العربية والقارة الإفريقية .(النهاية)

م ر ي / ه س ص


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