اختتام اجتماعات اتحاد الأدباء والكتاب العرب في نواكشوط بمشاركة رابطة الأدباء الكويتيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 7 - 12 (كونا) -- اختتم الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب اليوم الخميس اجتماعه في بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بمشاركة رؤساء وممثلي اتحادات أدباء وكتاب عرب منهم رابطة الأدباء الكويتيين.
وقال الأمين العام لرابطة الأدباء الكويتيين حميدي المطيري في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع اكد في بيانه الختامي على دعم الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة في مواجهة جرائم الحرب والابادة التي يمارسها الكيان الإسرائيلي المحتل واستمرار الدعم للحق الفلسطيني
كما شدد البيان على أهمية تركيز المثقفين العرب على إبراز القضية الفلسطينية في كتاباتهم
كما اعتبر تفعيل العمل الثقافي العربي المشترك ضرورة حتمية تحتمها الظروف الإقليمية والدولية الراهنة بوصف المثقفين طليعة الأمة وحاملي مشاعل تنويرها مع تأكيد الانفتاح على الآخر عبر صور التعاون المختلفة.
وأشار الى تأكيد البيان على البحث عن آليات للتعاون العربي - الإفريقي وإنشاء "المنتدى العربي الإفريقي للأدب والثقافة وفق آلية يتفاهم عليها بين الاتحاد العام والتجمعات الأدبية العربية المهتمة وجمعيات الأدب العربي في إفريقيا وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون الثقافي العربي الإفريقي ضمن أطر مؤسسية مؤهلة لخدمة اللغة العربية وآدابها في القارة الإفريقية.
وعلى صعيد آخر ذكر المطيري أنه على هامش المؤتمر تم توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة الأدباء الكويتيين و اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين لتبادل الزيارات واللقاءات الثقافية بين مثقفي وكتاب البلدين بما يعزز المشهد الثقافي في البلدين.
وتقدم بعميق شكره للجنة الموريتانية المنظمة للمؤتمر على حسن التنظيم واختيار برنامج مميز على مدى أيامه والذي تميز بالتنوع والشمول معربا عن أمله أن تتواصل اللقاءات العربية بالمجال الثقافي بما يخدم الثقافة العربية وتعزيز هويتها.
واستضافت موريتانيا على مدى ثلاثة ايام اعمال الاجتماع الدوري للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في اطار الاحتفال بإعلان نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2023.
وتميز الاجتماع الذي عقد تحت عنوان" القلم وثوابت الهوية والقيم" بإقامة ندوات فكرية ومحاضرات أدبية وأمسيات شعرية بمشاركة أدباء وكتاب ونقاد من الدول العربية والقارة الإفريقية .(النهاية)
م ر ي / ه س ص
MENAFN07122023000071011013ID1107558463
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.