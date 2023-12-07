Friday, 08 December 2023 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البيت الأبيض: الخارجية والدفاع تقودان جهودا دولية لتأمين الملاحة من هجمات الحوثيين

12/7/2023 11:29:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 12 (كونا) -- قال البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس إن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين تقودان جهدا منسقا لتعزيز وتوسيع القوات البحرية المشتركة متعددة الجنسيات التي يبلغ عددها 39 عضوا لمواجهة التحديات المستجدة لأمن الملاحة ولا سيما الناجمة عن هجمات ميليشيا (الحوثي).
ويأتي الإجراء بالتوازي مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على 13 فردا وكيانا قالت إنهم "مسؤولون عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية لصالح ميليشيا (الحوثي)".
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي "لقد شاهدنا جميعا الهجمات الأخيرة على الشحن البحري من قبل الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقوها من اليمن واستهدفت السفن التجارية".
وأشار إلى أن هذه الهجمات "تمثل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية وحرية الملاحة. لقد عرضوا حياة البحارة التجاريين الذين يمثلون العديد من البلدان حول العالم للخطر".
وقال كيربي: " أستطيع اليوم أن أقول لكم إن وزارتي الخارجية والدفاع (بنتاغون) تقودان جهودا منسقة لتعزيز وتوسيع القوات البحرية المشتركة المكونة من 39 عضوا".
وأوضح "إنها شراكة بحرية متعددة الجنسيات موجودة لمواجهة الجهات الفاعلة غير المشروعة من غير الدول في المياه الدولية بما يشمل كل شيء بدءا من الأمن البحري الأساسي إلى مكافحة القرصنة والتهريب".
وأكد "ينصب تركيزنا في هذا الوقت على ضمان وجود أصول عسكرية كافية لردع تهديدات الحوثيين للتجارة البحرية في البحر الأحمر وفي المياه المحيطة بالاقتصاد العالمي بشكل عام".
وأضاف "لقد لمسنا بالفعل بعض الاهتمام من العديد من الشركاء الرئيسيين المهتمين بالانضمام إلينا".
وتابع "إنها مشكلة دولية ووتتطلب حلا دوليا وهذا هو بالضبط النهج الذي ستتبعه الولايات المتحدة.
وشدد على أن "الضباط القياديين في سفننا (التجارية) وسفن البحرية لدينا في البحر قد قاموا وسوف ينفذون التزاماتهم المتأصلة حق الدفاع عن النفس".
وفي الوقت نفسه نفى كيربي وجود "معلومات قاطعة في الوقت الحالي" لدى واشنطن "تشير إلى أن السفن البحرية الأمريكية قد تم استهدافها على وجه التحديد".
وأعاد التأكيد " كما فعلنا في الماضي كذلك سنفعل في المستقبل. سنقوم بإسقاط هذه الصواريخ والمسيرات إذا رأينا تهديدا لسفننا وبحارتنا وسفن وبحارة شركائنا وبالطبع حركة المرور التجارية في المنطقة وما حولها".
وعلق كيربي على عقوبات الخزانة الصادرة اليوم بالقول إنها ستؤدي إلى "عزل أولئك الذين سهلوا الهجمات. وبالطبع نحن نقود جهدا دوليا منسقا لإدانة هجمات الحوثيين وتهديدهم للتجارة العالمية بما في ذلك ما عبرنا عنه جميعا في بيان قادة مجموعة السبع بالأمس ومن خلال الجهود المستهدفة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وكان بيان مجموعة السبع الصادر بالأمس والذي أشار إليه كيربي قد شدد على وجوب توقف "الجهات الفاعلة الإقليمية عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
وفي 11 من شهر نوفمبر الماضي كان البيت الأبيض قد أشار على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إلى احتمال إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب الإمريكية بعد استيلاء الأخيرة على سفينة تديرها شركة يابانية أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر الأحمر بالإضافة إلى ما قال إنه استهداف الجماعة للمدنيين "مؤخرا".
ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شطبت ميليشيا (الحوثي) من لوائح الإرهاب التي أدرجتها فيها واشنطن سابقا ك"منظمة إرهابية".
وبررت الخارجية الأمريكية الإجراء آنذاك بأنه جاء بناء على تقييم مفاده أن تصنيف الجماعة على لائحة الإرهاب الأمريكية أضر بجهود إغاثة اليمنيين وإيصال المساعدات الدولية لهم. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



MENAFN07122023000071011013ID1107558462

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث