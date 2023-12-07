البيت الأبيض: الخارجية والدفاع تقودان جهودا دولية لتأمين الملاحة من هجمات الحوثيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 12 (كونا) -- قال البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس إن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين تقودان جهدا منسقا لتعزيز وتوسيع القوات البحرية المشتركة متعددة الجنسيات التي يبلغ عددها 39 عضوا لمواجهة التحديات المستجدة لأمن الملاحة ولا سيما الناجمة عن هجمات ميليشيا (الحوثي).
ويأتي الإجراء بالتوازي مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على 13 فردا وكيانا قالت إنهم "مسؤولون عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية لصالح ميليشيا (الحوثي)".
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي "لقد شاهدنا جميعا الهجمات الأخيرة على الشحن البحري من قبل الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقوها من اليمن واستهدفت السفن التجارية".
وأشار إلى أن هذه الهجمات "تمثل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية وحرية الملاحة. لقد عرضوا حياة البحارة التجاريين الذين يمثلون العديد من البلدان حول العالم للخطر".
وقال كيربي: " أستطيع اليوم أن أقول لكم إن وزارتي الخارجية والدفاع (بنتاغون) تقودان جهودا منسقة لتعزيز وتوسيع القوات البحرية المشتركة المكونة من 39 عضوا".
وأوضح "إنها شراكة بحرية متعددة الجنسيات موجودة لمواجهة الجهات الفاعلة غير المشروعة من غير الدول في المياه الدولية بما يشمل كل شيء بدءا من الأمن البحري الأساسي إلى مكافحة القرصنة والتهريب".
وأكد "ينصب تركيزنا في هذا الوقت على ضمان وجود أصول عسكرية كافية لردع تهديدات الحوثيين للتجارة البحرية في البحر الأحمر وفي المياه المحيطة بالاقتصاد العالمي بشكل عام".
وأضاف "لقد لمسنا بالفعل بعض الاهتمام من العديد من الشركاء الرئيسيين المهتمين بالانضمام إلينا".
وتابع "إنها مشكلة دولية ووتتطلب حلا دوليا وهذا هو بالضبط النهج الذي ستتبعه الولايات المتحدة.
وشدد على أن "الضباط القياديين في سفننا (التجارية) وسفن البحرية لدينا في البحر قد قاموا وسوف ينفذون التزاماتهم المتأصلة حق الدفاع عن النفس".
وفي الوقت نفسه نفى كيربي وجود "معلومات قاطعة في الوقت الحالي" لدى واشنطن "تشير إلى أن السفن البحرية الأمريكية قد تم استهدافها على وجه التحديد".
وأعاد التأكيد " كما فعلنا في الماضي كذلك سنفعل في المستقبل. سنقوم بإسقاط هذه الصواريخ والمسيرات إذا رأينا تهديدا لسفننا وبحارتنا وسفن وبحارة شركائنا وبالطبع حركة المرور التجارية في المنطقة وما حولها".
وعلق كيربي على عقوبات الخزانة الصادرة اليوم بالقول إنها ستؤدي إلى "عزل أولئك الذين سهلوا الهجمات. وبالطبع نحن نقود جهدا دوليا منسقا لإدانة هجمات الحوثيين وتهديدهم للتجارة العالمية بما في ذلك ما عبرنا عنه جميعا في بيان قادة مجموعة السبع بالأمس ومن خلال الجهود المستهدفة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وكان بيان مجموعة السبع الصادر بالأمس والذي أشار إليه كيربي قد شدد على وجوب توقف "الجهات الفاعلة الإقليمية عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
وفي 11 من شهر نوفمبر الماضي كان البيت الأبيض قد أشار على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إلى احتمال إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب الإمريكية بعد استيلاء الأخيرة على سفينة تديرها شركة يابانية أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر الأحمر بالإضافة إلى ما قال إنه استهداف الجماعة للمدنيين "مؤخرا".
ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شطبت ميليشيا (الحوثي) من لوائح الإرهاب التي أدرجتها فيها واشنطن سابقا ك"منظمة إرهابية".
وبررت الخارجية الأمريكية الإجراء آنذاك بأنه جاء بناء على تقييم مفاده أن تصنيف الجماعة على لائحة الإرهاب الأمريكية أضر بجهود إغاثة اليمنيين وإيصال المساعدات الدولية لهم. (النهاية)
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