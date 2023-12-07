وزير الخارجية الأمريكي يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى إدخال المزيد من المساعدات إلى الفلسطينيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 12 (كونا) -- دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس الاحتلال الإسرائيلي إلى تجنب قتل المدنيين وإدخال المزيد من المساعدات الانسانية للفلسطينيين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بلينكن مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في ختام مباحثات جمعتهما في مقر وزارة الخارجية الامريكية خلال زيارة الاخير الى واشنطن.
وقال بلينكن "يجب على اسرائيل ان تبذل اقصى الجهود لحماية المدنيين وتفادي وقوع المزيد من الضحايا" كما يجب عليها وقف العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية لتجنب المزيد من التوتر.
واوضح انه سيستقبل غدا في واشنطن ممثلين عن دول الشرق الاوسط والتعاون الاسلامي لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة.
وحول الوضع في اوكرانيا قال وزير الخارجية الامريكي ان المناقشات مع نظيره البريطاني ركزت على اهمية استمرار الدعم المالي والعسكري والاقتصادي لأوكرانيا من الحلفاء والشركاء حتى تبقى قوية في مواجهة روسيا.
واكد بلينكن ان "دعمنا لاوكرانيا لن يتزحزح وسنعمل كل ما هو ممكن لمساندتها لتبقى قوية وذات سيادة على اراضيها" مشيرا الى ان واشنطن قدمت وحدها حتى الان نحو 70 مليار دولار فيما قدم الاتحاد الاوروبي 110 مليار دولار لاوكرانيا.
وشدد على اهمية الدور القيادي لبريطانيا في تقديم المساعدات العسكرية لاوكرانيا في الحرب ضد روسيا مشيرا الى انها تعد الثانية بعد الولايات المتحدة في حجم المساعدات الموجهة لأوكرانيا.
وقال بهذا الصدد "من الضروري ان تواصل امريكا وشركائها الاضطلاع بدورهم في دعم اوكرانيا" لافتا الى اهمية موافقة الكونغرس الامريكي على مشروع القرار الذي يتيح تقديم معونات اضافية لاوكرانيا.
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه عقد اجتماعا "ممتازا" مع نظيره الأمريكي مشيدا بالشراكة بين البلدين التي وصفها بأنها أقوى من أي وقت مضى.
ونبه كاميرون إلى أهمية شراكة (أوكوس) الثلاثية بين البلدين وأستراليا في الشراكة بين بريطانيا والولايات المتحدة.
وأوضح أن سبب وجوده في واشنطن هو بحث الأزمة الأوكرانية الروسية وكيف يمكن الاستمرار في تمويل أوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا منذ أواخر فبراير 2022.
وشدد كاميرون على أهمية تقديم الدعم لاوكرانيا على مختلف الأصعدة خاصة في المجال العسكري.
وفي موضوع الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر توقف كاميرون عند أهمية الالتزام بالقانون الدولي والعمل على إطلاق سراح الأسرى.
وذكر أنه بحث مع نظيره الأمريكي كيفية "إعادة تنشيط" السلطة الفلسطينية في إطار العمل على المستقبل الذي سيكون في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية للاحتلال. (النهاية)
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