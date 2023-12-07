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وزير الخارجية الأمريكي يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى إدخال المزيد من المساعدات إلى الفلسطينيين

12/7/2023 11:29:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 12 (كونا) -- دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس الاحتلال الإسرائيلي إلى تجنب قتل المدنيين وإدخال المزيد من المساعدات الانسانية للفلسطينيين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بلينكن مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في ختام مباحثات جمعتهما في مقر وزارة الخارجية الامريكية خلال زيارة الاخير الى واشنطن.
وقال بلينكن "يجب على اسرائيل ان تبذل اقصى الجهود لحماية المدنيين وتفادي وقوع المزيد من الضحايا" كما يجب عليها وقف العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية لتجنب المزيد من التوتر.
واوضح انه سيستقبل غدا في واشنطن ممثلين عن دول الشرق الاوسط والتعاون الاسلامي لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة.
وحول الوضع في اوكرانيا قال وزير الخارجية الامريكي ان المناقشات مع نظيره البريطاني ركزت على اهمية استمرار الدعم المالي والعسكري والاقتصادي لأوكرانيا من الحلفاء والشركاء حتى تبقى قوية في مواجهة روسيا.
واكد بلينكن ان "دعمنا لاوكرانيا لن يتزحزح وسنعمل كل ما هو ممكن لمساندتها لتبقى قوية وذات سيادة على اراضيها" مشيرا الى ان واشنطن قدمت وحدها حتى الان نحو 70 مليار دولار فيما قدم الاتحاد الاوروبي 110 مليار دولار لاوكرانيا.
وشدد على اهمية الدور القيادي لبريطانيا في تقديم المساعدات العسكرية لاوكرانيا في الحرب ضد روسيا مشيرا الى انها تعد الثانية بعد الولايات المتحدة في حجم المساعدات الموجهة لأوكرانيا.
وقال بهذا الصدد "من الضروري ان تواصل امريكا وشركائها الاضطلاع بدورهم في دعم اوكرانيا" لافتا الى اهمية موافقة الكونغرس الامريكي على مشروع القرار الذي يتيح تقديم معونات اضافية لاوكرانيا.
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه عقد اجتماعا "ممتازا" مع نظيره الأمريكي مشيدا بالشراكة بين البلدين التي وصفها بأنها أقوى من أي وقت مضى.
ونبه كاميرون إلى أهمية شراكة (أوكوس) الثلاثية بين البلدين وأستراليا في الشراكة بين بريطانيا والولايات المتحدة.
وأوضح أن سبب وجوده في واشنطن هو بحث الأزمة الأوكرانية الروسية وكيف يمكن الاستمرار في تمويل أوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا منذ أواخر فبراير 2022.
وشدد كاميرون على أهمية تقديم الدعم لاوكرانيا على مختلف الأصعدة خاصة في المجال العسكري.
وفي موضوع الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر توقف كاميرون عند أهمية الالتزام بالقانون الدولي والعمل على إطلاق سراح الأسرى.
وذكر أنه بحث مع نظيره الأمريكي كيفية "إعادة تنشيط" السلطة الفلسطينية في إطار العمل على المستقبل الذي سيكون في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية للاحتلال. (النهاية)

ا م م / ع س ج / ه س ص




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