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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم إحدى طائرات القوات الجوية

12/7/2023 11:29:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 12 (كونا) -- أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن تعازيه للمملكة العربية السعودية في استشهاد طاقم إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية في مدينة الظهران اليوم الخميس.
وقدم البدوي في بيان "أحر التعازي والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة باستشهاد طاقم الطائرة (ف-15 اس ايه) أثناء مهمتها التدريبية".
كانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت اليوم سقوط طائرة مقاتلة من طراز (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران واستشهاد طاقمها.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي في تصريح صحفي إن الحادثة وقعت أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.
وأشار إلى أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة أسباب الحادث. (النهاية)

ع ش / ه س ص


MENAFN07122023000071011013ID1107558460

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