الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم إحدى طائرات القوات الجوية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 12 (كونا) -- أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن تعازيه للمملكة العربية السعودية في استشهاد طاقم إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية في مدينة الظهران اليوم الخميس.
وقدم البدوي في بيان "أحر التعازي والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة باستشهاد طاقم الطائرة (ف-15 اس ايه) أثناء مهمتها التدريبية".
كانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت اليوم سقوط طائرة مقاتلة من طراز (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران واستشهاد طاقمها.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي في تصريح صحفي إن الحادثة وقعت أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.
وأشار إلى أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة أسباب الحادث. (النهاية)
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