موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح يصرح بأن الوضع الصحي لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم الخميس بفضل من الله العلي القدير ومنته مستقر.
الكويت - الاتحاد الأوروبي يشيد بالتقدم المحرز في دولة الكويت في عدة مجالات من بينها مسائل تمكين المرأة معربا عن تطلعه لاستكمال التعاون والتنسيق حيال قضايا ومسائل حقوق الإنسان في المحافل الدولية.
الكويت - المخرج الكويتي سليمان البسام يشارك في فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمسرحية (صمت) التي تتحدث عن كارثة انفجار مرفأ بيروت بنص مزج بين أنماط موسيقية وأصوات عربية نجحت في إظهار عنف الحدث.
الرياض - المدير العام للطيران المدني الكويتي بالتكليف عماد الجلوي يقول لكونا إنه جرى توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع 14 دولة في مؤتمر (ايكان 2023) المنعقد في العاصمة السعودية الرياض .
لندن - وزارة الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي لدى المملكة المتحدة كيلين فلاديميروفيتش للاحتجاج على هجمات سيبرانية تتهم فيها لندن الاستخبارات الروسية باستهداف سياسيين ومسؤولين بريطانيين.
نيودلهي - الهند تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى من جزيرة (عبد الكلام) في ولاية (أوديشا) شرقي البلاد.
الرياض - وزارة الدفاع السعودية تعلن سقوط طائرة مقاتلة كانت تقوم بمهمة تدريبية في الظهران واستشهاد طاقمها. (النهاية) ه س ص
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