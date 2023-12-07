موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح يصرح بأن الوضع الصحي لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم الخميس بفضل من الله العلي القدير ومنته مستقر.

الكويت - الاتحاد الأوروبي يشيد بالتقدم المحرز في دولة الكويت في عدة مجالات من بينها مسائل تمكين المرأة معربا عن تطلعه لاستكمال التعاون والتنسيق حيال قضايا ومسائل حقوق الإنسان في المحافل الدولية.

الكويت - المخرج الكويتي سليمان البسام يشارك في فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمسرحية (صمت) التي تتحدث عن كارثة انفجار مرفأ بيروت بنص مزج بين أنماط موسيقية وأصوات عربية نجحت في إظهار عنف الحدث.

الرياض - المدير العام للطيران المدني الكويتي بالتكليف عماد الجلوي يقول لكونا إنه جرى توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع 14 دولة في مؤتمر (ايكان 2023) المنعقد في العاصمة السعودية الرياض .

لندن - وزارة الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي لدى المملكة المتحدة كيلين فلاديميروفيتش للاحتجاج على هجمات سيبرانية تتهم فيها لندن الاستخبارات الروسية باستهداف سياسيين ومسؤولين بريطانيين.

نيودلهي - الهند تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى من جزيرة (عبد الكلام) في ولاية (أوديشا) شرقي البلاد.

الرياض - وزارة الدفاع السعودية تعلن سقوط طائرة مقاتلة كانت تقوم بمهمة تدريبية في الظهران واستشهاد طاقمها. (النهاية) ه س ص