الرصيفة: فعالية تضامنية ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 7 كانون الأول (بترا)- نظمت جمعية السيدات العاملات/لواء الرصيفة اليوم الخميس فعالية تضامنية ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

واشتملت الفعالية على مسيرة سلمية للنساء والاطفال من مقر الجمعية إلى قاعة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التابعة لبلدية الرصيفة حيث اقيم مهرجان تضامني خصص لمؤازرة النساء في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعانين منها تحت العدوان الاسرائيلي الهمجي.

وأشاد رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي, بحضور رئيسة الجمعية منى الصافوطي وعدد كبير من الشخصيات وسيدات المجتمع المحلي في مدينة الرصيفة بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة في المجتمع وفي جميع القطاعات، خاصة التربوية والصحية، داعياً إلى تفعيل جميع القوانين التي تحمي النساء في المجتمع، وإلى تقديم الدعم بكافة الاشكال للنساء في فلسطين للتخفيف عما تعانيه النساء هناك .

بدورها، استعرضت مديرة البرامج والمشاريع في الجمعية رمزية الخطيب لفكرة هذه الحملة والتي تنضم من خلالها المؤسسات والجهات المعنية بالمرأة فعاليات على مدار 16 يوما تنتهي بتاريخ العاشر من هذا الشهر الحالي وهو اليوم العالمي لاعلان حقوق المرأة.

ودعا المشاركون في الفعالية، للتكاتف والوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية، مثمنين الدور الذي يقوم به جلالة الملك وعلى كافة الاصعدة العربية والدولية لوقف العدوان ومنع الاستهداف الهمجي للمدنيين نساء واطفالا.

--(بترا)

رن/م ق/ح أ

07/12/2023 23:22:42