الرصيفة: فعالية تضامنية ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 7 كانون الأول (بترا)- نظمت جمعية السيدات العاملات/لواء الرصيفة اليوم الخميس فعالية تضامنية ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.
واشتملت الفعالية على مسيرة سلمية للنساء والاطفال من مقر الجمعية إلى قاعة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التابعة لبلدية الرصيفة حيث اقيم مهرجان تضامني خصص لمؤازرة النساء في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعانين منها تحت العدوان الاسرائيلي الهمجي.
وأشاد رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي, بحضور رئيسة الجمعية منى الصافوطي وعدد كبير من الشخصيات وسيدات المجتمع المحلي في مدينة الرصيفة بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة في المجتمع وفي جميع القطاعات، خاصة التربوية والصحية، داعياً إلى تفعيل جميع القوانين التي تحمي النساء في المجتمع، وإلى تقديم الدعم بكافة الاشكال للنساء في فلسطين للتخفيف عما تعانيه النساء هناك .
بدورها، استعرضت مديرة البرامج والمشاريع في الجمعية رمزية الخطيب لفكرة هذه الحملة والتي تنضم من خلالها المؤسسات والجهات المعنية بالمرأة فعاليات على مدار 16 يوما تنتهي بتاريخ العاشر من هذا الشهر الحالي وهو اليوم العالمي لاعلان حقوق المرأة.
ودعا المشاركون في الفعالية، للتكاتف والوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية، مثمنين الدور الذي يقوم به جلالة الملك وعلى كافة الاصعدة العربية والدولية لوقف العدوان ومنع الاستهداف الهمجي للمدنيين نساء واطفالا.
--(بترا)
رن/م ق/ح أ
07/12/2023 23:22:42
MENAFN07122023000117011021ID1107558457
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