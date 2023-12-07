مئات المستوطنين المتطرفين ينظمون مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 7 كانون الأول(بترا)- نظم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود مساء اليوم الخميس، مسيرة استفزازية، انطلقت من باب الخليل بمدينة القدس المحتلة، وصولا لساحة وباب العمود، ومنها إلى الحي الإسلامي والسوق القديم وحي الواد، لمناسبة "الأعياد اليهودية"، وللمطالبة بإنهاء ولاية الأوقاف الإسلامية على المسجد الأقصى المبارك.

وأطلق المستوطنون المشاركون حسب شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في رام الله عبارات مسيئة للعرب والفلسطينيين، واعتدوا على عدد من المارة، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها لتجنب اعتداءاتهم.

ووضعت بلدية الاحتلال اليوم شمعدانا ضخما في ساحة باب الجديد، أحد أبواب البلدة القديمة، لإنارته إيذانا بانطلاق "الأعياد".

ووفقا للدعوات التي عممتها ما تسمى "جماعات الهيكل"، فإن المسيرة حصلت على موافقة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف "لإزالة وصاية الأوقاف الإسلامية عن المسجد الأقصى، وتجديد السيطرة اليهودية الكاملة على القدس والأقصى".

وأضاءت بلدية الاحتلال سور القدس التاريخي من جهة باب الخليل بعروض ضوئية ضمت الشمعدان الذي يرمز له بهذا العيد.

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

07/12/2023 22:37:09