مئات المستوطنين المتطرفين ينظمون مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 7 كانون الأول(بترا)- نظم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود مساء اليوم الخميس، مسيرة استفزازية، انطلقت من باب الخليل بمدينة القدس المحتلة، وصولا لساحة وباب العمود، ومنها إلى الحي الإسلامي والسوق القديم وحي الواد، لمناسبة "الأعياد اليهودية"، وللمطالبة بإنهاء ولاية الأوقاف الإسلامية على المسجد الأقصى المبارك.
وأطلق المستوطنون المشاركون حسب شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في رام الله عبارات مسيئة للعرب والفلسطينيين، واعتدوا على عدد من المارة، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها لتجنب اعتداءاتهم.
ووضعت بلدية الاحتلال اليوم شمعدانا ضخما في ساحة باب الجديد، أحد أبواب البلدة القديمة، لإنارته إيذانا بانطلاق "الأعياد".
ووفقا للدعوات التي عممتها ما تسمى "جماعات الهيكل"، فإن المسيرة حصلت على موافقة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف "لإزالة وصاية الأوقاف الإسلامية عن المسجد الأقصى، وتجديد السيطرة اليهودية الكاملة على القدس والأقصى".
وأضاءت بلدية الاحتلال سور القدس التاريخي من جهة باب الخليل بعروض ضوئية ضمت الشمعدان الذي يرمز له بهذا العيد.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
07/12/2023 22:37:09
MENAFN07122023000117011021ID1107558456
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