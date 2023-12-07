محافظ الرزقاء يطلق مبادرة لجنة السلم المجتمعي

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 7 كانون الأول (بترا)- أطلق محافظ الزرقاء حسن الجبور في مبنى المحافظة، اليوم الخميس ، "لجنة السلم المجتمعي" بهدف مساعدة المجتمع على التصدي لكافة الظواهر السلبية والعمل على إحلال الظواهر الايجابيةمن خلال الوساطة المجتمعية .

وأكد الجبور ضرورة العمل للوصول إلى مجتمع عصري يهدف إلى بناء مجتمع يسوده نشر قيم وثقافة السلام والتآخي والتعايش والمحبة وحقوق الانسان، بحيث يجب أن يكرس من أجل مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، إذ أن تحقيق ذلك من الممكن إذا ما كانت هناك إرادة للمجتمع للقضاء على الظاهر السلبية، مطالبًا بإتاحة الفرصة للشباب والمرأة للعمل على الاستفادة من المشروع بنبذ العنف وتعديل السلوكيات المجتمعية غير المرغوبة، وأن يكون هناك عدة حلول واقعية.

من جهته، أشار مدير مشروع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بكر الحياري إلى أن فكرة المشروع انطلقت من الزرقاء ،لأنها تمثل نموذجاً فرعياً للأردن لوجود كافة مكونات الشعب الأردني بالزرقاء، حيث أن كل ما يجري في الأردن ينعكس على محافظة الزرقاء.

وبين الحياري، أن المشروع يعمل على مساعدة المجتمع في التصدي لكافة الظواهر السلبية والعمل على إحلال الظواهر الايجابية مكانها، موضحاً ان اللجنة ممثلة لكافة أطياف المجتمع والفئات العمرية ،ولديهم القدرة على التعامل مع كافة القضايا في المجتمع، إذ تعد تجربة جديدة موجودة في لبنان والسودان ،بالاضافة الى الأردن.

وحضر اللقاء، مدير شرطة الزرقاء العميد فهد أبو وندي ومتصرف الرصيفة الدكتور خلف بني خالد ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة ومدير التربية والتعليم للمنطقة الثانية وعدد من المسؤولين في الزرقاء.

--(بترا)

ع ض/م ق/ح أ

07/12/2023 22:35:45