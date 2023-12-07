محافظ الرزقاء يطلق مبادرة لجنة السلم المجتمعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 7 كانون الأول (بترا)- أطلق محافظ الزرقاء حسن الجبور في مبنى المحافظة، اليوم الخميس ، "لجنة السلم المجتمعي" بهدف مساعدة المجتمع على التصدي لكافة الظواهر السلبية والعمل على إحلال الظواهر الايجابيةمن خلال الوساطة المجتمعية .
وأكد الجبور ضرورة العمل للوصول إلى مجتمع عصري يهدف إلى بناء مجتمع يسوده نشر قيم وثقافة السلام والتآخي والتعايش والمحبة وحقوق الانسان، بحيث يجب أن يكرس من أجل مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، إذ أن تحقيق ذلك من الممكن إذا ما كانت هناك إرادة للمجتمع للقضاء على الظاهر السلبية، مطالبًا بإتاحة الفرصة للشباب والمرأة للعمل على الاستفادة من المشروع بنبذ العنف وتعديل السلوكيات المجتمعية غير المرغوبة، وأن يكون هناك عدة حلول واقعية.
من جهته، أشار مدير مشروع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بكر الحياري إلى أن فكرة المشروع انطلقت من الزرقاء ،لأنها تمثل نموذجاً فرعياً للأردن لوجود كافة مكونات الشعب الأردني بالزرقاء، حيث أن كل ما يجري في الأردن ينعكس على محافظة الزرقاء.
وبين الحياري، أن المشروع يعمل على مساعدة المجتمع في التصدي لكافة الظواهر السلبية والعمل على إحلال الظواهر الايجابية مكانها، موضحاً ان اللجنة ممثلة لكافة أطياف المجتمع والفئات العمرية ،ولديهم القدرة على التعامل مع كافة القضايا في المجتمع، إذ تعد تجربة جديدة موجودة في لبنان والسودان ،بالاضافة الى الأردن.
وحضر اللقاء، مدير شرطة الزرقاء العميد فهد أبو وندي ومتصرف الرصيفة الدكتور خلف بني خالد ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة ومدير التربية والتعليم للمنطقة الثانية وعدد من المسؤولين في الزرقاء.
--(بترا)
ع ض/م ق/ح أ
07/12/2023 22:35:45
MENAFN07122023000117011021ID1107558455
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