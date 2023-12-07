جورج آر مارتن يكشف معلومات جديدة عن مواسم House Of The Dragon

MENAFN - Youm7) كشف المؤلف جورج آر مارتن مؤلف سلسلة Game of Thrones، عن المواسم المنتظرة من السلسلة المشتقة House Of the Dragon ، وذلك قبل طرح الموسم الثانى في صيف 2024، وقبل تجديد شبكة HBO للعمل للموسم الثالث والرابع، إلا أنه أكد من قبل أن أربعة مواسم كاملة مكونة من 10 حلقات ستكون كافية لتحقيق العدالة لـ رواية Dance of the Dragons، من البداية إلى النهاية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "VARIETY".

حيث صرح مارتن قائلا:" لا نزال في المحادثات المبكرة حول الموسم الثالث والرابع من السلسلة، ولكنها كانت مناقشات مفعمة بالحيوية والمرح، وأنجزنا بعض العمل الجيد، على الرغم من أن يومين لم يكن كافيًا تقريبًا، حيث هناك الكثير من الأمور التي يجب العمل عليها بعد".

استمتع مارتن أيضًا بقدرته على القيام بجولة في مواقع تصوير الموسم الثانى من مسلسل "House of the Dragon" في لندن، وهي الزيارة التي تأخرت بسبب إضراب WGA.

وكتب مارتن من خلال مدونته قائلاً: "لا شيء رأيته على في مواقع تصوير House of the Dragon

يمكن مقارنته بمجموعات Red Keep وDragonstone التي بنوها في استوديوهات Leavesden في لندن، ولكن ما رأيته ضخم ومذهل وحقيقي لدرجة أنني شعرت كما لو أنني مررت عبر بوابة زمنية إلى ويستروس في العصور الوسطى، خاصة أننى أحب القلاع وقد زرت العشرات من القلاع والحصون والأبراج الفعلية التي تعود إلى العصور الوسطى في وقتي، ولا يمكن لأي من القلاع الحقيقية التي رأيتها على الإطلاق أن تحمل شمعة أو شعلة إلى Red Keep الخاص بنا".





ويتكون الموسم الثاني من سلسلة House of the Dragon من ثماني حلقات، أي أقل بحلقتين من الموسم الأول من المسلسل المشتق من السلسلة الأصلية Game of Thrones، وهذا جزء من خطة طويلة المدى للمسلسل، والتي تتضمن عن إعلان شبكة HBO في الإعلان عن موسم ثالث لـ العمل قبل طرح حلقات الموسم الثانى.



