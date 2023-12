جورج آر مارتن يكشف معلومات جديدة عن مواسم House Of The Dragon

MENAFN - Youm7) كشف المؤلف جورج آر مارتن مؤلف سلسلة Game of Thrones، عن المواسم المنتظرة من السلسلة المشتقة House Of the Dragon ، وذلك قبل طرح الموسم الثانى في صيف 2024، وقبل تجديد شبكة HBO للعمل للموسم الثالث والرابع، إلا أنه أكد من قبل أن أربعة مواسم كاملة مكونة من 10 حلقات ستكون كافية لتحقيق العدالة لـ رواية Dance of the Dragons، من البداية إلى النهاية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "VARIETY".

حيث صرح مارتن قائلا:" لا نزال في المحادثات المبكرة حول الموسم الثالث والرابع من السلسلة، ولكنها كانت مناقشات مفعمة بالحيوية والمرح، وأنجزنا بعض العمل الجيد، على الرغم من أن يومين لم يكن كافيًا تقريبًا، حيث هناك الكثير من الأمور التي يجب العمل عليها بعد".

استمتع مارتن أيضًا بقدرته على القيام بجولة في مواقع تصوير الموسم الثانى من مسلسل "House of the Dragon" في لندن، وهي الزيارة التي تأخرت بسبب إضراب WGA.

وكتب مارتن من خلال مدونته قائلاً: "لا شيء رأيته على في مواقع تصوير House of the Dragon

يمكن مقارنته بمجموعات Red Keep وDragonstone التي بنوها في استوديوهات Leavesden في لندن، ولكن ما رأيته ضخم ومذهل وحقيقي لدرجة أنني شعرت كما لو أنني مررت عبر بوابة زمنية إلى ويستروس في العصور الوسطى، خاصة أننى أحب القلاع وقد زرت العشرات من القلاع والحصون والأبراج الفعلية التي تعود إلى العصور الوسطى في وقتي، ولا يمكن لأي من القلاع الحقيقية التي رأيتها على الإطلاق أن تحمل شمعة أو شعلة إلى Red Keep الخاص بنا".





ويتكون الموسم الثاني من سلسلة House of the Dragon من ثماني حلقات، أي أقل بحلقتين من الموسم الأول من المسلسل المشتق من السلسلة الأصلية Game of Thrones، وهذا جزء من خطة طويلة المدى للمسلسل، والتي تتضمن عن إعلان شبكة HBO في الإعلان عن موسم ثالث لـ العمل قبل طرح حلقات الموسم الثانى.