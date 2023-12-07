2 مليون دولار في أسبوع لـ فيلم ريدلى سكوت Napoleon

MENAFN - Youm7) زادت إيرادات فيلم الدارما التاريخية الجديد Napoleon ، بـ حوالى 2 مليون دولار خلال الأسبوع الجارى، حيث وصلت إلى 138 مليونًا و886 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon بين 47 مليون و 593 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 91 مليون و 293 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة،

سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و 38 دقيقة.

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.



