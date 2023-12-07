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المخرج جمال ياقوت: المسرح الجامعي أهم نشاط مسرحي وتعليمي للهواة

12/7/2023 11:28:46 PM
(MENAFN- Youm7) شارك الدكتور جمال ياقوت أستاذ التمثيل والإخراج المساعد بقسم الدراسات المسرحية بجامعة الإسكندرية في الندوة الفكرية بأيام قرطاج المسرحية برئاسة د. معز مرابط، والتي اتخذت عنوان "المسرح وجمهوره اليوم" وجمعت أكثر من 30 باحثا من مختلف دول العالم .



استعرض جمال ياقوت خلال بحثه المسرح بوصفه فن اتصال جماهيري، فاستعرض عناصر عملية الاتصال التي تتكون من المرسل ويمثله جميع الطاقات البشرية التي تعمل أمام وخلف الستار على جميع مستوياته الإبداعية والتنفيذية، والذين يعملون من أجل تحقيق التواصل مع الجمهور، أما قناة الاتصال فهي تتبلور في العرض المسرحي بكامل عناصره، في حين تمثل الرسالةُ القيمةَ الفكرية أو الجمالية التي يستهدفها العرض المسرحي.





الندوة الفكرية بأيام قرطاج المسرحية




وقال ياقوت خلال الندوة : لدينا عدد ضئيل من الكليات التي تقوم بتدريس المسرح في مصر ولابد من عمل كلية للمسرح في الفنون الجميلة وليس في كليات الاداب، وقال أيضا: المسرح الجامعي هو أهم نشاط مسرحي وتعليمي للهواة.



وأضاف ياقوت: الجمهور هو المستقبل لرسالة العرض، وتنبع أهمية الجمهور من أنه إذا فقد فسوف تلغى العملية المسرحية بكاملها، فلا مجال لتقديم مسرحية بدون جمهور، كما طرح البحث سؤالًا يتعلق بأسباب ارتياد الناس للمسرح والتي يأتي على رأسها: مستوى التعليم ، والدخل الأسري، والمرحلة العمرية، ووجود أبناء من عدمه، وطبيعة المنطقة السكنية، ومستوى الوسط الاجتماعي.





الندوة الفكرية




وفي سبيل الإجابة عن سؤال البحث: لماذا يذهب الناس إلى المسرح؟، عرض الباحث مجموعة من الإجابات مثل: تحقيق المتعة والتسلية، ورؤية نجم مفضل، وقيمة المسرح بوصفه مصدرًا للثقافة، والاهتمام بنوع محدد من المسرح، وقضاء وقت خارج البيت، ويمكن أن تكون مجرد صدفة قادت شخص ما للمسرح، وقد يمثل موضوع المسرحية أهمية معينة مثل أن تكون المسرحية عن شخصية تهم هذا المتلقي بالذات.





وعرض ياقوت أيضا من خلال بحثه آليات حق الممارسة المسرحية من خلال: المسرح المدرسي بوصفه نشاطًا، ومسرحة المناهج بوصفها وسيلة تعليمية، ومسرح الطفل ، والمسرح الجامعي، في سياق آخر يعرض البحث لحق الدعم الذي يتناول دعم المسرح في عناصر: الأصول المتداولة التي تشير إلى رؤوس الأموال النقدية من خلال الدعم الحكومي والرعاة والداعمين، والأصول الثابتة التي تتمثل في: بناء قاعات عرض جديدة بمشتملاتها، وترميم وتطوير القاعات القائمة، وكذلك يتناول هذا المبحث آليات التجوال، وتوظيف المسرح لتحقيق أهداف مجتمعية سلوكية أو علاجية، وطرح الباحث مجموعة من التوصيات التي يرى أنها ستكون نافعة جداً في حل إشكالية الاحتياج للمسرح.














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