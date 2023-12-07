توم هولاند: زندايا تقدم لى النصائح التمثيلية الأكثر صدقًا

MENAFN - Youm7) كشف الممثل الشاب توم هولاند أنالممثلة الشابة زندايا هي الشخص الذي يثق به ليكون "الأكثر صدقًا" معه فيما يتعلق بأدائه التمثيلي، حيث صرح بطل Spider-Man عن نصيحة زندايا أثناء حديثه إلى مؤسسة SAG-AFTRA.

وأوضح هولاند قائلا: "زيندايا هي الأكثر صدقًا معي، وهو ما أحبه لأنك بحاجة إلى ذلك"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

توم هولاند وزندايا





أكد هولاند خلال حديثه أيضًا أنه يسعى للحصول على المشورة والتوجيه من نجميه المشاركين في مارفل روبرت داوني جونيور وبينديكت كومبرباتش.

حيث أنهى هولاند حديثه قائلا:""داوني صادق جدًا، وفي بعض الأحيان يكون صادقًا أكثر من اللازم، وأنا أحترم رأي داونى، خاصة أنه علمني الكثير، أنا أحب هذاالرجل، ومعجب كبير بشخصيته وأعماله".

كشفت تقارير عالمية عن مشاركة الممثل الشاب توم هولاند جزئيًا عن اختيار كلمة قاموس أكسفورد لعام 2023 وهي كلمة "Rizz"، حيث تستخدم الكلمة بشكل أساسي من قبل مواليد الألفينات والتي يطلق عليهم جيل الـ Z، وترمز كلمة "Rizz" إلى السحر أوالجاذبية.

تم نشر Rizz بواسطة Kai Cenat، أحد مستخدمي YouTube وTwitch، في عام 2022 بعد أن نشر مقاطع فيديو بعنوان "Rizz Tip".

أدى استعمال هولاند للمصطلح إلى إنشاء عدد لا نهائي له من "الميمات"، ويستخدم هذا المصطلح على نطاق واسع عبر الإنترنت، مع مليارات المشاهدات للهاشتاج "rizz" على TikTok.

وفي حديثه عن حملة هذا العام والفائز بجائزة أكسفورد لكلمة العام 2023، قال كاسبر جراتوهل، رئيس قسم اللغات في أكسفورد: "Rizz هو مصطلح ازدهر على وسائل التواصل الاجتماعي ويتحدث عن كيفية تمتع اللغة بشعبية كبيرة وعملة داخل مجتمع معين، فالمجتمعات الاجتماعية، وحتى في بعض الحالات تفقد شعبيتها وتصبح عفا عليها الزمن - يمكن أن تتسرب إلى التيار الرئيسي".







