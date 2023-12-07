هل تشعر بالقلق والتوتر خلال العمل؟ خطوات بسيطة تساعدك

MENAFN - Youm7) مع استمرار روتين العمل اليومي يشعر بعض الأشخاص بالضغط والقلق، والتوتر، أو أنه غير متحفز لإنجاز مهام عمله، أو يتجنب الاجتماعات والحديث مع زملائه بالعمل، أو أن يشعر بأعراض جسدية كتعرق جسده، أو الشعور بالغثيان، ولكن الشعور بالضغط والقل في العمل أمر طبيعي، ولكن عليك معالجة هذه المشاعر لأجل صحة نفسية مستقرة وتفوق في العمل، وفقا لما نشر على موقع"healthline"

وتبدأ معالجة مشاعر القلق والضغوطات، بالآتى : تحديد ما يقلقك

قد تحدث نفسك قائلاً" أشعر بتوتر في العمل، ولا اعلم من أين تلك المشاعر؟، وهنا يفضل

كتابة المواقف التي تشعر فيها بالقلق طوال دوامك، و يمكنك حلها بسهولة لأنك تعرفها الآن.

الضغط خلال العمل تجنب طرح سؤال ماذا لو ؟

أكثر أنواع القلق التى يشعر بها الموظف،

هي أن يسأل نفسه ماذا لو ويتوقع حدوث الأسوأ، ولهذا يفضل استبدال هذا بطرح أسئلة جيدة تنبع من طاقة إيجابية مثل متى تبدأ بتحقيق النجاح وتمنى الأفضل، فهذه من أفضل الطرق التي تجنبك القلق في عملك.





اللطف مع نفسك

عندما تشعر بالقلق وتبدأ في لوم ذاتك واتهامها بالتقصير، يمكنك بدلا من ذلك محاولة التحلي بالصبر والتفهم للردود أفعالك، وأنه من الطبيعي أن تشعر بالقلق والإرهاق وتحتاج إلى فترة راحة.





التنظيم

التنظيم يقلل من مشاعر القلق، وتقسيم مهام عملك إلى خطوات كبيرة وصغيرة وتحديد الأوقات التي تنجز فيها هذه المهام، يساعدك بكل تأكيد في الشعور بالإنجازوالنجاح.



نجاح العمل





اضحك

الضحك يخفف التوتر ويغير المشاعر السلبية إلى إيجابية، ويمكنك محادثة أصدقائك أو أحد من عائلتك تتغير معه مشاعر القلق، أو مشاهدة أفلام كوميدية، أو التوقف لبعض الوقت وتذكر موقف طريف يغير مشاعر القلق ويجعلك أفضل.

الاستمتاع بالعمل







