وصفات طبيعية من ماء الورد للتخلص من حب الشباب لجميع أنواع البشرة

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- Youm7) يساعد ماء الورد في الحصول على بشرة خالية من حب الشباب، كما يعمل على إزالة الزيوت الزائدة من البشرة، وتهدئة الحساسية، وحروق الشمس والتخلص من علامات شيخوخة الجل ، وللتخلص من حب الشباب، نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية من ماء الورد لحب الشباب، وفقاً لما ذكره موقع "thehealthymaven".
وصفات طبيعية من ماء الورد للتخلص من حب الشباب
وصفة ماء الورد للبشرة الدهنية:
إذا كانت صاحبة البشرة الدهنية تعانى من حب الشباب، يجب عليها تحضير 30 مل من ماء الورد ممزوجًا بـ 5 مل من خل التفاح لعمل مزيج، وإذا أصبحت البشرة جافة، يمكن إضافة الجلسرين إلى الخليط، ووضعه على البشرة لتحقيق توازن درجة الحموضة في البشرة وتقليل حب الشباب، والإنتظارعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.
وصفات طبيعية من ماء الورد للتخلص من حب الشباب
وصفة ماء الورد للبشرة الجافة:
يساعد الجلسرين مع ماء الورد على التخلص من حب الشباب وترطيب البشرة، وذلك من خلال خلط كميات متساوية من ماء الورد والجلسرين، وتخزين الخليط في مكان بارد وجاف، ووضع هذا الخليط على الوجه والإنتظار لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.
ماء الورد
وصفة ماء الورد للبشرة المختلطة:
يجب تحضير مزيج بكميات متساوية من ماء الورد والجلسرين وخل التفاح معًا، وغمس قطعة قطن في الخليط ومسح الوجه به، والانتظار لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.
وصفات من ماء الورد
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