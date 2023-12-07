عشان تحافظى عليه.. خطوات سهلة لغسل الجاكيت الشتوى المنتفخ في الغسالة

MENAFN - Youm7) عند غسل ملابس الشتاء يمكن وضع معظم السترات المنتفخة أو الناعمة في الغسالة لإزالة القذورات والعرق،بدون اتباع أي خطوات للحفاظ على سلامة الملابس مما يتسبب فى إتلافها، لتجنب ذلك نستعرض فى هذا التقرير، أبرز الخطوات التى يجب اتباعها لغسل الجواكيت الشتوية المنتفخة في المنزل وفقًا لما جاء في موقع realsimple

خطوات غسلالجواكيت الشتوية الثقيلة : التحقق من الملصق :



يفضل قبل البدء في الغسيل

قراءة الملصق بشكل جيد واتباع التعليمات ومراعاة العناية بالقماش للتأكد من إمكانية وضع معطفك في الغسالة بحذر.

الاستعداد للغسالة:

قومي بإغلاق جميع السوست وإفراغ جميع الجيوب، ثم تحققي من طبقات الجاكيت المنتفخ للتأكد من المتانة وتصليح أي طبقات فضفاضة لضمان عدم تفاقمها في دورة الغسيل، أوحدوث أضرار أخرى.

اغسله بمنظف خالٍ من الصبغة:

اختاري الغسيل العادي أو اللطيف وقومي بوضع الجاكيت معه ويفضل وضعه في دورة الدوران العادية، مع إضافة منظف خالي من الصبغة.

ترتيب :

اغمري المعطف عندما تكون الغسالة نصف ممتلئة وقومي بموازنة الحمولة بإضافة بعض المناشف ذات الألوان المماثلة والمتشابهة مع لون الجاكيت، قومي بإيقاف الغسالة من حين لآخر لضغط الهواء و إذا كان لديكٍ غسالة ذات تحميل أمامي، فليست هناك حاجة لغمر العناصر الأخرى ما عليكٍ سوى استخدام دورة لطيفة وتشغيلها خلال دورتين شطف لغسل كل الصابون والتخلص من أي بقايا منظفات.

جاف:

يفضل أن تقومين بتجفيف الجواكيت بالمجفف على درجة منخفضة، ويمكن أن تقومين بإضافة عددًا قليلًا من الكرات المجففة أو كرات التنس النظيفة المحشوة في جوارب قطنية نظيفة للمساعدة في تفتيت أي كتل في الريش أو أي حشوات أخرى في الجاكيت والمعطف.

جاكيت منتفخ



