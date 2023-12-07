عشان تحافظى عليه.. خطوات سهلة لغسل الجاكيت الشتوى المنتفخ في الغسالة

(MENAFN
- Youm7) عند غسل ملابس الشتاء يمكن وضع معظم السترات المنتفخة أو الناعمة في الغسالة لإزالة القذورات والعرق،
بدون اتباع أي خطوات للحفاظ على سلامة الملابس مما يتسبب فى إتلافها، لتجنب ذلك نستعرض فى هذا التقرير، أبرز الخطوات التى يجب اتباعها لغسل الجواكيت الشتوية المنتفخة في المنزل وفقًا لما جاء في موقع realsimple
خطوات غسل
الجواكيت الشتوية الثقيلة : التحقق من الملصق :
يفضل قبل البدء في الغسيل
قراءة الملصق بشكل جيد واتباع التعليمات ومراعاة العناية بالقماش للتأكد من إمكانية وضع معطفك في الغسالة بحذر.
الاستعداد للغسالة:
قومي بإغلاق جميع السوست وإفراغ جميع الجيوب، ثم تحققي من طبقات الجاكيت المنتفخ للتأكد من المتانة وتصليح أي طبقات فضفاضة لضمان عدم تفاقمها في دورة الغسيل، أوحدوث أضرار أخرى.
اغسله بمنظف خالٍ من الصبغة:
اختاري الغسيل العادي أو اللطيف وقومي بوضع الجاكيت معه ويفضل وضعه في دورة الدوران العادية، مع إضافة منظف خالي من الصبغة.
ترتيب :
اغمري المعطف عندما تكون الغسالة نصف ممتلئة وقومي بموازنة الحمولة بإضافة بعض المناشف ذات الألوان المماثلة والمتشابهة مع لون الجاكيت، قومي بإيقاف الغسالة من حين لآخر لضغط الهواء و إذا كان لديكٍ غسالة ذات تحميل أمامي، فليست هناك حاجة لغمر العناصر الأخرى ما عليكٍ سوى استخدام دورة لطيفة وتشغيلها خلال دورتين شطف لغسل كل الصابون والتخلص من أي بقايا منظفات.
جاف:
يفضل أن تقومين بتجفيف الجواكيت بالمجفف على درجة منخفضة، ويمكن أن تقومين بإضافة عددًا قليلًا من الكرات المجففة أو كرات التنس النظيفة المحشوة في جوارب قطنية نظيفة للمساعدة في تفتيت أي كتل في الريش أو أي حشوات أخرى في الجاكيت والمعطف.
جاكيت منتفخ
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