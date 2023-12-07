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نصائح هامة لتفتيح المناطق الداكنة حول الفم.. للحصول على بشرة موحدة اللون

12/7/2023 11:28:42 PM
(MENAFN- Youm7)


تمثل المناطق الداكنة حول الفم مشكلة كبيرة لعدد كبير من الأشخاص خاصة أصحاب البشرة الدهني والجافة، كما لا يتوقف ظهوره على نوع معين من أنواع البشرة، لذا نستعرض فى هذا التقرير، نصائح وخطوات هامة لتفتيح المناطق الداكنة حول الفم ومنع تواجدها وفقًا لما جاء في موقع stylecraze


التخلص من الاسمرار حول الفم نصائح لتفتيح منطقة حول الفم ومنع تكوينه:
الترطيب:


يعتبرالترطيب من أهم الخطوات التي لا غني عنها ولا سيما في فصل الشتاء، يفضل أن تقومين بعمل ترطيب مرتين أو ثلاثة على مدار اليوم منعًا لوجود الجفاف على هذا المنطقة.


إزالة الشعر:


من الأفضل أن تختبرين بشرتك بأكثر من طريقة إزالة شعر تتناسب معها كي تساعدك في التخلص من الشعر بدون حدوث أي أضرار تتسبب في ظهور الاسمرار، ويفضل أن تكون عملية إزالة الشعر مرتين في الشهر على حسب طبيعية بشرتك.


معجون الأسنان:


تجنبٍ لمس معجون الأسنان لهذه المنطقة، ويفضل أن تقومي بشطف المنطقة بشكل سريع في حالة إذا صادف وجود معجون أسنان حول الفم عند غسل الأسنان.


عمل أقنعة طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم:

ماسك الزبادي والخيار للتقييح منطقة حول الفم:

ضعي ملعقة من الزبادي على ملعقة من عصير الخيار، و قومي بوضعها على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم قومي بشطفها ووضع المرطب المناسب للبشرة .


ماسك العسل والشوفان لمنطقة حول الفم:


ضعي ملعقة متوسطة من العسل مع نصف ملعقة من مسحوق الشوفان وضعيها على المنطقة وانتظري لحين جفافها وقومي بشطفها بالماء البارد .


الكركم:


ضعي ملعقة من الكركم مع ملعقة من العسل وقومي بخلطهم وضعيهم على المنطقة الداكنة حول الفم
لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه.


تفتيح حول الفم








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