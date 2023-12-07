نصائح هامة لتفتيح المناطق الداكنة حول الفم.. للحصول على بشرة موحدة اللون

(MENAFN
- Youm7)
تمثل المناطق الداكنة حول الفم مشكلة كبيرة لعدد كبير من الأشخاص خاصة أصحاب البشرة الدهني والجافة، كما لا يتوقف ظهوره على نوع معين من أنواع البشرة، لذا نستعرض فى هذا التقرير، نصائح وخطوات هامة لتفتيح المناطق الداكنة حول الفم ومنع تواجدها وفقًا لما جاء في موقع stylecraze
التخلص من الاسمرار حول الفم نصائح لتفتيح منطقة حول الفم ومنع تكوينه:
الترطيب:
يعتبرالترطيب من أهم الخطوات التي لا غني عنها ولا سيما في فصل الشتاء، يفضل أن تقومين بعمل ترطيب مرتين أو ثلاثة على مدار اليوم منعًا لوجود الجفاف على هذا المنطقة.
إزالة الشعر:
من الأفضل أن تختبرين بشرتك بأكثر من طريقة إزالة شعر تتناسب معها كي تساعدك في التخلص من الشعر بدون حدوث أي أضرار تتسبب في ظهور الاسمرار، ويفضل أن تكون عملية إزالة الشعر مرتين في الشهر على حسب طبيعية بشرتك.
معجون الأسنان:
تجنبٍ لمس معجون الأسنان لهذه المنطقة، ويفضل أن تقومي بشطف المنطقة بشكل سريع في حالة إذا صادف وجود معجون أسنان حول الفم عند غسل الأسنان.
عمل أقنعة طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم:
ماسك الزبادي والخيار للتقييح منطقة حول الفم:
ضعي ملعقة من الزبادي على ملعقة من عصير الخيار، و قومي بوضعها على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم قومي بشطفها ووضع المرطب المناسب للبشرة .
ماسك العسل والشوفان لمنطقة حول الفم:
ضعي ملعقة متوسطة من العسل مع نصف ملعقة من مسحوق الشوفان وضعيها على المنطقة وانتظري لحين جفافها وقومي بشطفها بالماء البارد .
الكركم:
ضعي ملعقة من الكركم مع ملعقة من العسل وقومي بخلطهم وضعيهم على المنطقة الداكنة حول الفم
لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه.
تفتيح حول الفم
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