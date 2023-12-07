Friday, 08 December 2023 08:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعرف على مراحل إجراء التعداد الاقتصادي السادس

12/7/2023 11:28:38 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إجراء البحث الميداني للتعداد الاقتصادي السادس، والذي تعتمد عليه
كافـة قطاعـات الـدولة للحصول على البيـانات.



وتتضمن الملامح الرئيسية للخطة الزمنية لتنفيذ التعداد الاقتصادي السادس مجموعة من المراحل وفي المرحلة الأولى يتم حصر المناطق الصناعية وتحديث أطر الإحصاءات الجارية، ودراسة نتائج الإحصاءات الجارية والمناطق الصناعية والخروج بإطار مناطق المعاونين.



وتشمل المرحلة الثانية حصر المنشآت بمناطق المعاونين، ومراجعة وتدقيق استمارات التعداد الاقتصادي وعددهم 12 استمارة، إلى جانب الحصول على إطار محدث لسحب عينة التعداد الاقتصادي، ثم الاستقرار على عينة التعداد الاقتصادي، وإجراء التجربة القبلية للتعداد الاقتصادي وتقييم كافة الإجراءات والأعمال الخاصة بالاستمارة والتطبيق بعد إجراء التجربة، والتدريب والعمل الميداني للتعداد وأخيرا مراجعة البيانات الواردة واستخراج النتائج.



ويعتبر التعداد الاقتصادي هو الوسيلة الرئيسية لجمع البيانات عن الأنشطة والمنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مقومات الأنشطة الاقتصادية فى القطاعات المختلفة طبقاً لأحدث المفاهيم والمعايير الدولية.

ويصنف التعداد الاقتصادى بأنه أحد أهم المشروعات الإحصائية التى يجريها جهاز الإحصاء، ويُنفذ بدورية ثابتة كل خمس سنوات طبقاً للتوصيات الدولية، ولقد نفذ الجهاز حتى الآن عدد خمس تعدادات اقتصادية اعتباراً من عام 1991/1992، كان آخرها التعداد الاقتصادى لعـام 2017/ 2018
والذى أعلنت نتائجه فى مارس 202.












MENAFN07122023000132011024ID1107558443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث