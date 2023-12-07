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في خطوات بسيطة.. كيف يتم إعداد عينة التعداد الاقتصادي الجديد

12/7/2023 11:28:38 PM
(MENAFN- Youm7) يسعى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى الاستفادة من أطر الإحصاءات الجارية والتي يجريها الجهاز بصة دورية بعد تحديثها من مصادرها الإدارية، وذلك من أجل إعداد مجتمع وعينة التعداد الاقتصادي السادس الذى يجريه الجهاز حاليا.



ويصنف التعداد الاقتصادى بأنه أحد أهم المشروعات الإحصائية التى يجريها جهاز الإحصاء، ويُنفذ بدورية ثابتة كل خمس سنوات طبقاً للتوصيات الدولية، ولقد نفذ الجهاز حتى الآن عدد خمس تعدادات اقتصادية اعتباراً من عام 1991/1992، كان آخرها التعداد الاقتصادى لعـام 2017/ 2018
والذى أعلنت نتائجه فى مارس 2020.



ومن المخطط إجراء حصر شامل لعينة من مناطق المعاونين بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، وذلك لرصد المستجدات في المنشآت بتلك المناطق وذلك تحقيقا للشمول، بالإضافة إلى حصر شامل لعينة من الامتدادات العمرانية التي نشأت بعد تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، وذلك أيضا لتحقيق الشمول، وأخيرا الحصر الشامل لجميع منشآت المناطق الصناعية والحرة.












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