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الكهرباء: ربط محطة رياح خليج السويس تجاريا نهاية ديسمبر

12/7/2023 11:28:38 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه سيتم ربط مشروع
مزرعة رياح خليج السويس لتوليد الكهرباء بقدرة 252 ميجا وات تجارياً للمحطة نهاية الشهر الجارى ، لتصبح إجمالى القدرات المولدة من طاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء حوالى 2000 ميجا وات مع بداية العام المقبل.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التكلفة الإجمالية لمشروع محطة رياح خليج السويس تبلغ حوالى 215 مليون يورو ، موضحا لافتا إلى أن إجمالى مشارك الطاقة المتجددة بالشبكة القومية سواء شمس أو رياح أو مائى ستصل مع ربط المحطة تجارياً إلى 7 آلاف ميجاوات.

وأشار المصدر إلى أن مصر تمتلك أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل و بافريقيا ، لافتا إلى أنه جارى تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة في مصر لتستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 بدلا من عام 2035.







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