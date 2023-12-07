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4 مستندات مطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.. تعرف عليها

12/7/2023 11:28:38 PM
(MENAFN- Youm7) حقق المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل
أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز
للمنازل، وذلك خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدلات بلغت 1.2 مليون وحدة سنوياً وتضمنت المستندات والأوراق المطلوبة الآتى..



1-صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية الأصل للاطلاع).



2- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.



3-صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع).



4-ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.




يذكر أنه خلال عام 2018 تم إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى 30 جنيه
على فاتورة الاستهلاك بدون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد.












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