كتاب القضاء العرفى وشيوخ العرب يؤكد أهمية المجالس العرفية

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار دان كتاب جديد بعنوان "القضاء العرفى وشيوخ العرب" للكاتب الصحفى مختار معتمد مدير تحرير جريدة الجمهورية، الذى سوف يطرح في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، المقرر انطلاقه في أواخر شهر يناير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

غلاف الكتاب





ويدور الكتاب حول القضاء العرفى وشيوخ العرب مالهم وما عليهم، مؤكدًا على أهمية المجالس العرفية التى تعد منصة قضائية شعبية تتشكل من رؤوس القبائل وكبار العائلات وحكماء وعمد القرى.

كما يشيد المؤلف بعدالتهم الناجزة فلا تستغرق نظرهم لأى قضية سوى ساعات بخلاف القضاء الرسمى المكدس بالقضايا وقد يحتاج الفصل فى قضية واحدة لسنوات وأحيانا ينقضى أجل المتقاضين قبل الفصل فى القضية

استهل الكتاب فصله الأول بحكايته مع القضاء العرفى تم عرج إلى تعريف القضاء العرفى وتاريخه وحكمه فى الإسلام والشروط الواجب توافرها فى القاضى العرفى وتخصصه حسب نوع النزاع، كما تناول أدلة الإثبات فى القضاء العرفى وإجراءات التقاضى والأحكام العرفية لأهم القضايا فى المجتمع ومقارنتها بالشريعة.

كما استعرض المؤلف فصلا كاملا عن القضاء العرفى فى الدول العربية وأجرى مقابلة مع مجموعة من القضاة العرفين من داخل مصر وخارجها، وأهم المصالحات والمصطلحات العرفية الغريبة، وجاء الفصل الأخير من الكتاب تحت عنوان هؤلاء استحقوا لقب شيخ عرب مشيدا فيه

بعدد من الوزراء والشخصيات العامة والقضاة العرفيين كان لهم أسلوب وطريقة تدرس فى إدارة المواقف واللجوء إلى الحل رضاءً لا قضاءِ.















