كتاب القضاء العرفى وشيوخ العرب يؤكد أهمية المجالس العرفية

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن دار دان كتاب جديد بعنوان "القضاء العرفى وشيوخ العرب" للكاتب الصحفى مختار معتمد مدير تحرير جريدة الجمهورية، الذى سوف يطرح في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، المقرر انطلاقه في أواخر شهر يناير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
غلاف الكتاب
ويدور الكتاب حول القضاء العرفى وشيوخ العرب مالهم وما عليهم، مؤكدًا على أهمية المجالس العرفية التى تعد منصة قضائية شعبية تتشكل من رؤوس القبائل وكبار العائلات وحكماء وعمد القرى.
كما يشيد المؤلف بعدالتهم الناجزة فلا تستغرق نظرهم لأى قضية سوى ساعات بخلاف القضاء الرسمى المكدس بالقضايا وقد يحتاج الفصل فى قضية واحدة لسنوات وأحيانا ينقضى أجل المتقاضين قبل الفصل فى القضية
استهل الكتاب فصله الأول بحكايته مع القضاء العرفى تم عرج إلى تعريف القضاء العرفى وتاريخه وحكمه فى الإسلام والشروط الواجب توافرها فى القاضى العرفى وتخصصه حسب نوع النزاع، كما تناول أدلة الإثبات فى القضاء العرفى وإجراءات التقاضى والأحكام العرفية لأهم القضايا فى المجتمع ومقارنتها بالشريعة.
كما استعرض المؤلف فصلا كاملا عن القضاء العرفى فى الدول العربية وأجرى مقابلة مع مجموعة من القضاة العرفين من داخل مصر وخارجها، وأهم المصالحات والمصطلحات العرفية الغريبة، وجاء الفصل الأخير من الكتاب تحت عنوان هؤلاء استحقوا لقب شيخ عرب مشيدا فيه
بعدد من الوزراء والشخصيات العامة والقضاة العرفيين كان لهم أسلوب وطريقة تدرس فى إدارة المواقف واللجوء إلى الحل رضاءً لا قضاءِ.
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