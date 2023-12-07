بدء فعاليات يوم فلسطين فى القلب بمتحف الطفل.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) يستضيف متحف الطفل يوما فلسطينيا بعنوان "فلسطين فى القلب" دعما للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وإسهاما في نشر الوعي بتاريخ فلسطين العربي والإسلامي وبالتزامن مع الذكرى 75 لليوم العالمى لحقوق الانسان وذلك في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الموافق 8 ديسمبر وعلى مدار 6 ساعات بالتعاون مع الجالية الفلسطينية والاتحاد
العام للمرأة الفلسطينية بمصر برئاسة آمال الأغا.
وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف إن اليوم يحمل في طياته إحياء للتاريخ الفلسطيني "الزمان والمكان"، من خلال فقرات تراثية للفلكولور الفلسطينى تهدف إلى التأكيد على تاريخ فلسطين ومكانتها في الحضارة الإسلامية والعربية خاصا في وقت الأزمات مع ما شهدناه خلال أحداث غزة.
من جانبه أكد الدكتور أسامة عبدالوارث مدير متحف الطفل ورئيس المجلس الدولي للمتاحف بمصر أهمية
دور المتاحف بالمشاركة المجتمعية و إبراز العادات والتقاليد والأعراف للشعوب و الحفاظ على التراث الإنساني وتعميق مشاعر الاعتزاز بهوية الفرد والمجتمع.
وأشار عبدالوارث إلى أن فعاليات اليوم
تشمل ورشة تعليم رسم ديجيتال بمشاركة الفنان عمرو أمين، وفقرة فنية في حب فلسطين بمشاركة فريق برنامج إدراك لذوي الهمم، وعزف موسيقي بالحديقة للفنان محمد الشريف، وفقرة رقص دبكة فلسطين، وتلوين الوجه للأطفال.
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