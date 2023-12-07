بدء فعاليات يوم فلسطين فى القلب بمتحف الطفل.. اليوم

MENAFN - Youm7) يستضيف متحف الطفل يوما فلسطينيا بعنوان "فلسطين فى القلب" دعما للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وإسهاما في نشر الوعي بتاريخ فلسطين العربي والإسلامي وبالتزامن مع الذكرى 75 لليوم العالمى لحقوق الانسان وذلك في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الموافق 8 ديسمبر وعلى مدار 6 ساعات بالتعاون مع الجالية الفلسطينية والاتحادالعام للمرأة الفلسطينية بمصر برئاسة آمال الأغا.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف إن اليوم يحمل في طياته إحياء للتاريخ الفلسطيني "الزمان والمكان"، من خلال فقرات تراثية للفلكولور الفلسطينى تهدف إلى التأكيد على تاريخ فلسطين ومكانتها في الحضارة الإسلامية والعربية خاصا في وقت الأزمات مع ما شهدناه خلال أحداث غزة.

من جانبه أكد الدكتور أسامة عبدالوارث مدير متحف الطفل ورئيس المجلس الدولي للمتاحف بمصر أهمية

دور المتاحف بالمشاركة المجتمعية و إبراز العادات والتقاليد والأعراف للشعوب و الحفاظ على التراث الإنساني وتعميق مشاعر الاعتزاز بهوية الفرد والمجتمع.



وأشار عبدالوارث إلى أن فعاليات اليوم

تشمل ورشة تعليم رسم ديجيتال بمشاركة الفنان عمرو أمين، وفقرة فنية في حب فلسطين بمشاركة فريق برنامج إدراك لذوي الهمم، وعزف موسيقي بالحديقة للفنان محمد الشريف، وفقرة رقص دبكة فلسطين، وتلوين الوجه للأطفال.