أستراليا تعلن عن نتائج التصويت على اسم أول مركبة فضائية لها على القمر

MENAFN - Youm7) سيتم تسمية أول مركبة فضائية قمرية فى أستراليا باسم "Roo-ver" بعد تصويت عام لتسمية المركبة الفضائية، حيث كشفت وكالة الفضاء الأسترالية عن المركبة الجوالة شبه المستقلة التى ستنطلق إلىالقمرفى وقت مبكر من عام 2026 بالشراكة مع وكالة ناسا وبرنامج أرتميس التابع للوكالة.





ووفقا لما ذكره موقع "space"، ستجمع Roo-ver عينات من التربة القمرية، والتى ستحاول ناسا استخراج الأكسجين منها، وهى خطوة رئيسية نحو إقامة وجود بشرى مستدام على القمر وإنتاج وقود الصواريخ لدعم المهام المستقبلية إلى المريخ.





كما تم اختيار اسم Roo-ver من بين أكثر من 8000 مشاركة تم تقديمها إلى مسابقة تسمية المركبات الجوالة فى أستراليا، وخضعت القائمة المختصرة للأسماء، والتى تضمنت "Coolamon" و"Kakirra" و"Mateship" و"Roo-ver"، للتصويت العام فى الفترة من 20 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، حيث صوت خلاله ما يقرب من 20 ألف أسترالى على اسمهم المفضل..





وقال سيوا من نيو ساوث ويلز، الذى قدم الاسم "Roo-ver"، فى بيان من وكالة الفضاء الأسترالية: "إن مركبتنا القمرية تستحق أن تُسمى على اسم شيء أسترالى أيقونى، يعكس الروح الأسترالية عندما نبدأ فى هذا المسعى الجديد"، مضيفا "الكنغر جزء من شعار النبالة الأسترالى، وحان الوقت للعلوم الأسترالية للقيام بالقفزة التالية على طول الطريق إلى الفضاء."





وحصل "Roo-ver" على 36% من الأصوات، متفوقًا على الأسماء الثلاثة الأخرى فى القائمة المختصرة، حيث نظمت وكالة الفضاء الأسترالية لجنة من المحكمين الداخليين والخارجيين لتقييم الطلبات بناءً على مدى ملاءمتها وإبداعها وأساسها المنطقى، وكذلك ما إذا كانت قصيرة وسهلة التعرف عليها وملهمة.





جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يهبط Roo-ver، الذى يبلغ وزنه حوالى 44 رطلًا (20 كيلوجرامًا)، بالقرب من القطب الجنوبى للقمر، حيث سيقضى 14 يومًا أرضيًا أو حوالى نصف يوم قمرى واحد فى تنظيف سطح القمر لجمع التربة المعروفة باسم الثرى.







ستحاول ناسا بعد ذلك استخراج الأكسجين من العينات باستخدام معدات منفصلة سيتم إرسالها إلى القمر مع المركبة.





فى حين سيتم تشغيل المركبة الجوالة إلى حد كبير عن بعد من الأرض، إلا أنها ستكون لديها القدرة على أداء بعض المهام القمرية بنفسها، حيث سيساعد ذلك فى حماية المركبة فى حالة تداخل الظروف القاسية للبيئة القمرية مع الاتصالات.